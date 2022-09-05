Следующий "Рамштайн" состоится 8 сентября
Во время встречи Резников и Бринк обменялись мнениями по поводу позиций сторон накануне встречи в формате "Рамштайн", которая состоится 8 сентября в Германии.
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Сообщается, что Резников поблагодарил американскую сторону за плодотворное сотрудничество, поддержку Украины и военнослужащих ВСУ.
Во встрече также приняли участие заместитель министра обороны Александр Полищук, заместитель Главнокомандующего ВСУ Евгений Мойсюк и военный атташе по вопросам обороны США в Украине Геррик Хармон.
Что известно о формате "Рамштайн"
- С начала образования Контактной группы по вопросам помощи Украине прошли уже четыре встречи, на которых партнеры Украины объявили о выделении оборонной помощи. Следовательно, 8 сентября это уже будет пятый "Рамштайн".
- Первая ответная встреча состоялась 26 апреля в Германии на военной базе США "Рамштайн". Тогда к встрече присоединились 40 стран и Украине решили предоставить оборудование для самообороны более чем на 5 миллиардов долларов.
- Ко второй встрече, которая состоялась 23 мая, присоединились представители еще 4 стран мира. Третья встреча в формате "Рамштайн" прошла в штаб-квартире НАТО и объединила министров обороны более 55 стран. Украина снова получила военную помощь от партнеров.
- После состоявшегося 20 июля четвертого "Рамштайна" Соединенные Штаты Америки передали Украине еще четыре системы HIMARS.
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