Пом'якшення для російської нафти

Російські танкери з нафтою спливають раніше, щоб досягнути портів Індії й, таким чином, вони намагаються встигнути до набуття чинності заборони ЄС щодо сирої нафти.

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Країни G7 заявили, що російські танкери, які завантажені російською нафтою до 5 грудня, матимуть змогу розвантажитися до 19 січня, не потрапивши під дію обмеження цін. Відтак, теперішні поставки російської нафти досягли максимуму за п'ять місяців до санкцій, оскільки не вистачає часу для суден, які вже залишили порти.

Вантажі зросли до 3,6 мільйона барелів на день, що є найвищим показником з початку червня.

Встигнути Росії не вдасться

Найбільший приріст як в обсязі, так і у відсотковому вираженні спостерігався в перевезеннях російської нафти з арктичного терміналу Мурманська. Але суднам потрібно більше часу, щоб дістатися з цього терміналу до пунктів призначення в Азії, порівняно з терміналами у Балтійському чи Чорному морях.

Крім того, танкери, які зараз завантажуються в Приморську чи Усть-Лузі, навряд чи досягнуть розвантажувальних терміналів Китаю та Індії до того, як почне діяти заборона ЄС. А вантаж сирої нафти з арктичного порту Мурманська, що раніше прямував до Китаю через Північний морський шлях, навряд чи це стане основним маршрутом для поставок:

по-перше, не має відповідних суден;

по-друге, зимовий лід може зробити його непридатним для використання протягом кількох місяців.

Проте, надходження країни-агресорки все ж зросли на 16 мільйонів доларів за сім днів до 4 листопада, причому чотиритижневий середній дохід також збільшився, отримавши 6 мільйонів доларів.

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