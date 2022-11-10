Смягчение для российской нефти
Российские танкеры с нефтью уходят раньше, чтобы достичь портов Индии и, таким образом, они пытаются успеть до вступления в силу запрета ЕС относительно сырой нефти.
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Страны G7 заявили, что российские танкеры, загруженные российской нефтью до 5 декабря, смогут разгрузиться до 19 января, не попав под действие ограничения цен. Следовательно, нынешние поставки российской нефти достигли максимума за пять месяцев до санкций, поскольку не хватает времени для уже покинувших порты судов.
Успеть России не удастся
Наибольший прирост как в объеме, так и в процентном выражении наблюдался в перевозках российской нефти из Мурманского арктического терминала. Но судам нужно больше времени, чтобы добраться из этого терминала до пунктов назначения в Азии по сравнению с терминалами в Балтийском или Черном морях.
Кроме того, танкеры, сейчас загружаемые в Приморске или Усть-Луге, вряд ли достигнут разгрузочных терминалов Китая и Индии до того, как начнет действовать запрет ЕС. А груз сырой нефти из Мурманского арктического порта, ранее направлявшийся в Китай через Северный морской путь, вряд ли это станет основным маршрутом для поставок:
- во-первых, нет соответствующих судов;
- во-вторых, зимний лед может сделать его непригодным для использования в течение нескольких месяцев.
Однако, поступления страни-агрессорки все же выросли на 16 миллионов долларов за семь дней до 4 ноября, причем четырехнедельный средний доход также увеличился, получив 6 миллионов долларов.
Интересно Россия сможет обходить нефтяное эмбарго, но это повлияет на ее доход.
Россия заставляет Индию платить за нефть в евро или дирхамах
- Зато Индия отклонила это предложение, которое, кстати, выгодно России. Оплату за нефть продолжат производить в американской валюте.
- В октябре Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обойдя Ирак и Саудовскую Аравию. Согласно данным трекера энергетических грузов Vortexa, в октябре Россия поставляла в Индию 946 тысяч баррелей нефти в сутки. В общей сложности это составило 22% от всего импорта нефти в Индию.
- Еще в 2021 году Россия поставляла в Индию менее 1% от общего импорта. Рост доли России на индийском рынке в 2022 году был спровоцирован крупными скидками после полномасштабного вторжения в Украину.