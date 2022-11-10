Смягчение для российской нефти

Российские танкеры с нефтью уходят раньше, чтобы достичь портов Индии и, таким образом, они пытаются успеть до вступления в силу запрета ЕС относительно сырой нефти.

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Страны G7 заявили, что российские танкеры, загруженные российской нефтью до 5 декабря, смогут разгрузиться до 19 января, не попав под действие ограничения цен. Следовательно, нынешние поставки российской нефти достигли максимума за пять месяцев до санкций, поскольку не хватает времени для уже покинувших порты судов.

Грузы выросли до 3,6 миллиона баррелей в день, что является самым высоким показателем с начала июня.

Успеть России не удастся

Наибольший прирост как в объеме, так и в процентном выражении наблюдался в перевозках российской нефти из Мурманского арктического терминала. Но судам нужно больше времени, чтобы добраться из этого терминала до пунктов назначения в Азии по сравнению с терминалами в Балтийском или Черном морях.

Кроме того, танкеры, сейчас загружаемые в Приморске или Усть-Луге, вряд ли достигнут разгрузочных терминалов Китая и Индии до того, как начнет действовать запрет ЕС. А груз сырой нефти из Мурманского арктического порта, ранее направлявшийся в Китай через Северный морской путь, вряд ли это станет основным маршрутом для поставок:

во-первых, нет соответствующих судов;

во-вторых, зимний лед может сделать его непригодным для использования в течение нескольких месяцев.

Однако, поступления страни-агрессорки все же выросли на 16 миллионов долларов за семь дней до 4 ноября, причем четырехнедельный средний доход также увеличился, получив 6 миллионов долларов.

Интересно Россия сможет обходить нефтяное эмбарго, но это повлияет на ее доход.

Россия заставляет Индию платить за нефть в евро или дирхамах