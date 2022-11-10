Попытки России заставить Индию платить в евро или дирхамах ОАЭ не удалось. В то же время в Индии предложили оплачивать поставки в рупиях.
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Россия получила отказ
В Индии не согласились на условия России, не желая заменять доллар, предпочитая другую иностранную валюту. Ранее страны отказалась платить за российский газ рублями
Если нужно заменить доллар, это должна быть рупия. Почему мы должны укреплять евро или дирхам?
– заявил один из собеседников Economic Times.
Поскольку наш экспорт в Россию слишком мал по сравнению с нашим импортом, у поставщиков будет много рупий, и они не уверены, что с этим будут делать,
- цитирует издание другого собеседника.
Как следствие, индийские нефтепереработчики по-прежнему продолжают покупать нефть за доллары.
Наибольшее количество нефти Индия импортирует из России
- В октябре Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обойдя Ирак и Саудовскую Аравию. Согласно данным трекера энергетических грузов Vortexa, в октябре Россия поставляла в Индию 946 тысяч баррелей нефти в сутки. В общей сложности это составило 22% от всего импорта нефти в Индию.
- Еще в 2021 году Россия поставляла в Индию менее 1% от общего импорта. Рост доли России на индийском рынке в 2022 году был спровоцирован крупными скидками после полномасштабного вторжения в Украину.
- Министр нефти в Индии Хардип Пури заявил , что Индия будет покупать нефть в любом месте, если там будет выгодная цена.