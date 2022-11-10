Попытки России заставить Индию платить в евро или дирхамах ОАЭ не удалось. В то же время в Индии предложили оплачивать поставки в рупиях.

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Россия получила отказ

В Индии не согласились на условия России, не желая заменять доллар, предпочитая другую иностранную валюту. Ранее страны отказалась платить за российский газ рублями

Если нужно заменить доллар, это должна быть рупия. Почему мы должны укреплять евро или дирхам?

– заявил один из собеседников Economic Times.

Предложение Индии с переходом на оплату в рупиях отклонила Россия, объяснив это тем, что ей не нужно так много индийской валюты.

Поскольку наш экспорт в Россию слишком мал по сравнению с нашим импортом, у поставщиков будет много рупий, и они не уверены, что с этим будут делать,

- цитирует издание другого собеседника.

Как следствие, индийские нефтепереработчики по-прежнему продолжают покупать нефть за доллары.

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