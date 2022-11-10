Спроби Росії змусити Індію платити в євро або дирхамах ОАЕ не вдалася. Натомість в Індії запропонували оплачувати постачання в рупіях.
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Росія отримала відмову
В Індії не погодились на умови Росії, не бажаючи заміняти долар, надаючи перевагу іншій іноземній валюті. Раніше країни відмовилась платити за російський газ рублями
Якщо треба замінити долар, це повинна бути рупія. Чому ми маємо зміцнювати євро чи дирхам?
— заявив один зі співрозмовників Economic Times.
Оскільки наш експорт в Росію занадто малий у порівнянні з нашим імпортом, у постачальників буде забагато рупій, і вони не впевнені, що з цим робитимуть,
— цитує видання іншого співрозмовника.
Як наслідок, індійські нафтопереробники, як і раніше, продовжують купувати нафту за долари.
Росія експортує найбільше нафти до Індії
- У жовтні Росія стала найбільшим постачальником нафти до Індії, обійшовши Ірак та Саудівську Аравію. Згідно з даними трекера енергетичних вантажів Vortexa, у жовтні Росія поставляла до Індії 946 тисяч барелів нафти на добу. Загалом це становило 22% від усього імпорту нафти в Індію.
- Ще у 2021 Росія постачала до Індії менш ніж 1% від загального імпорту. Зростання частки Росії на індійському ринку у 2022 році було спровоковано великими знижками, що відбулися після повномасштабного вторгнення в Україну.
- Міністр нафти в Індії Хардіп Пурі заявив, що Індія купуватиме нафту у будь-якому місці, якщо там буде вигідна ціна.