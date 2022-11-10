Спроби Росії змусити Індію платити в євро або дирхамах ОАЕ не вдалася. Натомість в Індії запропонували оплачувати постачання в рупіях.

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Росія отримала відмову

В Індії не погодились на умови Росії, не бажаючи заміняти долар, надаючи перевагу іншій іноземній валюті. Раніше країни відмовилась платити за російський газ рублями

Якщо треба замінити долар, це повинна бути рупія. Чому ми маємо зміцнювати євро чи дирхам?

— заявив один зі співрозмовників Economic Times.

Пропозицію Індії з переходом на оплату в рупіях відхилила Росія, пояснивши це тим, що їй не потрібно так багато індійської валюти.

Оскільки наш експорт в Росію занадто малий у порівнянні з нашим імпортом, у постачальників буде забагато рупій, і вони не впевнені, що з цим робитимуть,

— цитує видання іншого співрозмовника.

Як наслідок, індійські нафтопереробники, як і раніше, продовжують купувати нафту за долари.

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