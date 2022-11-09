В одному з коментарів щодо санкцій проти російського чиновника Набіулліна сказала, що: "Санкції дуже потужні, і не слід применшувати їхній вплив на російську економіку". Вона додала, що ізоляція від впливу санкцій неможлива.

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Мобілізація за відтік працездатних чоловіків за кордон чинить тиск на російські фінанси, споживчий попит і бізнес. Тому, за словами Набіулліної, російський центральний банк поки що не бачить необхідності пом’якшувати контроль над капіталом, включаючи обмеження на зняття іноземної валюти.

Аналітики попереджають, що державні доходи можуть бути набагато меншими, ніж офіційно прогнозувалося, оскільки західні країни скорочують імпорт російського газу та нафти, і вказують на ризик більшого, ніж очікувалося, дефіциту бюджету.

Не зважаючи на санкції, експорт російського викопного палива та сировини під час війни тільки зріс. Очікується, що прибутки агресорки зменшаться після того, як 5 грудня запрацює ембарго російської нафти.

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