В одном из комментариев по поводу санкций против российского чиновника Набиуллина сказала, что: "Санкции очень мощные, и не следует преуменьшать их влияние на российскую экономику". Она добавила, что изоляция от влияния санкций невозможна.

Интересно, что Россия сможет обходить нефтяное эмбарго, но это повлияет на ее доход.

Российская экономика слабеет

Мобилизация за отток трудоспособных мужчин за границу оказывает давление на российские финансы, потребительский спрос и бизнес. Потому, по словам Набиуллиной, российский центральный банк пока не видит необходимости смягчать контроль над капиталом, включая ограничения на снятие иностранной валюты.

Аналитики предупреждают, что государственные доходы могут быть намного меньше, чем официально прогнозировалось, поскольку западные страны сокращают импорт российского газа и нефти, и указывают на риск большего, чем ожидалось, дефицита бюджета.

Несмотря на санкции экспорт российского ископаемого топлива и сырья во время войны только возрос. Ожидается, что доходы агрессора сократятся после того, как 5 декабря заработает эмбарго российской нефти.

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Банки агрессора страдают