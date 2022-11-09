В одном из комментариев по поводу санкций против российского чиновника Набиуллина сказала, что: "Санкции очень мощные, и не следует преуменьшать их влияние на российскую экономику". Она добавила, что изоляция от влияния санкций невозможна.
Интересно, что Россия сможет обходить нефтяное эмбарго, но это повлияет на ее доход.
Российская экономика слабеет
Мобилизация за отток трудоспособных мужчин за границу оказывает давление на российские финансы, потребительский спрос и бизнес. Потому, по словам Набиуллиной, российский центральный банк пока не видит необходимости смягчать контроль над капиталом, включая ограничения на снятие иностранной валюты.
Аналитики предупреждают, что государственные доходы могут быть намного меньше, чем официально прогнозировалось, поскольку западные страны сокращают импорт российского газа и нефти, и указывают на риск большего, чем ожидалось, дефицита бюджета.
Несмотря на санкции экспорт российского ископаемого топлива и сырья во время войны только возрос. Ожидается, что доходы агрессора сократятся после того, как 5 декабря заработает эмбарго российской нефти.
К теме Россия сможет обходить нефтяное эмбарго, но это окажет влияние на ее доход, – эксперт
Банки агрессора страдают
- С экономической точки зрения Россия должна стремительно обанкротится, ведь ей приходится тратить больше денег, чем она способна заработать. Западные рынки кредитования для крупных предприятий и банков закрыты из-за санкций.
- Зато расходы путинского режима постоянно растут. Путин заставляет правительство искать и перенаправлять средства для удержания ситуации. В минобороны способны скрывать потери среди войск месяцами, но для предотвращения массовых протестов российскому режиму придется выделить сотни миллиардов рублей на компенсации родственникам погибших.
- Доходы крупных российских компаний, среди которых и лидер газодобывающей отрасли "Газпром" стремительно снизились. По данным "Газпрома", в январе – октябре 2022 года экспорта было на 42,6% меньше, чем за этот период прошлого года.