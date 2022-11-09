Как Россия может попытаться обойти санкции

Для того чтобы скрыть источник происхождения нефти, Россия может перепродавать ее через третьи компании – рассказал 24 каналу экономический эксперт Борис Кушнирук.

Россия может попытаться перепродавать нефть через третьи компании, смешивая свои нефть с направляющейся к другим направлениям. Есть очень большие танкеры, куда могут сливать нефть из разных мест, чтобы потом транспортировать ее дальше,

– объяснил Борис Кушнирук

Эксперт отмечает, что в таком случае доходы России от нефти существенно снизятся. Даже частично обходя запрет, агрессор будет терять значительную часть своих контрактов, а нефть, экспортируемая таким образом, будет стоить гораздо дешевле.

Кроме того, начнутся расследования по пунктам назначения всех находящихся в мировом океане танкеров. Таким образом, можно будет идентифицировать судовладельцев, перевозящих нефть, скрывая, что это нефть из России.

– отмечает экономист

Он добавил, что санкции Запада будут длительными и не ослабятся даже после украинской победы. Давление на главный источник доходов России в конечном счете заставит ее пойти на уступки.

Россия формирует теневой флот танкеров

По информации Bloomberg, в мире создается масштабный танкерный флот с неизвестными владельцами. Вероятно, он будет служить для обхождения Россией санкций. Большая часть российских потоков будет обрабатываться сложной сетью кораблей, владельцев, портов и безопасных проходов, где доминируют организации, все еще желающие иметь дело с Россией.

Однако поиск Россией новых страхователей станет гораздо более сложным вопросом, ведь самый большой рынок страховых услуг находится в Европе. Незастрахованные российские танкеры не могут выйти на маршруты.

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