Как Россия может попытаться обойти санкции
Для того чтобы скрыть источник происхождения нефти, Россия может перепродавать ее через третьи компании – рассказал 24 каналу экономический эксперт Борис Кушнирук.
Россия может попытаться перепродавать нефть через третьи компании, смешивая свои нефть с направляющейся к другим направлениям. Есть очень большие танкеры, куда могут сливать нефть из разных мест, чтобы потом транспортировать ее дальше,
– объяснил Борис Кушнирук
Эксперт отмечает, что в таком случае доходы России от нефти существенно снизятся. Даже частично обходя запрет, агрессор будет терять значительную часть своих контрактов, а нефть, экспортируемая таким образом, будет стоить гораздо дешевле.
Кроме того, начнутся расследования по пунктам назначения всех находящихся в мировом океане танкеров. Таким образом, можно будет идентифицировать судовладельцев, перевозящих нефть, скрывая, что это нефть из России.
– отмечает экономист
Он добавил, что санкции Запада будут длительными и не ослабятся даже после украинской победы. Давление на главный источник доходов России в конечном счете заставит ее пойти на уступки.
Россия формирует теневой флот танкеров
По информации Bloomberg, в мире создается масштабный танкерный флот с неизвестными владельцами. Вероятно, он будет служить для обхождения Россией санкций. Большая часть российских потоков будет обрабатываться сложной сетью кораблей, владельцев, портов и безопасных проходов, где доминируют организации, все еще желающие иметь дело с Россией.
Однако поиск Россией новых страхователей станет гораздо более сложным вопросом, ведь самый большой рынок страховых услуг находится в Европе. Незастрахованные российские танкеры не могут выйти на маршруты.
Каким будет потолок цен на российскую нефть
- В настоящее время США вместе с партнерами работают над установлением максимальной цены на российскую сырую нефть. Она будет установлена на фиксированном уровне, а не на плавающем.
- Официальные лица США намерены установить ограничения на сырую нефть выше 60 долларов за баррель, что увеличило шансы заставить Россию продать часть своего экспорта в рамках ограничений.
- Чтобы успокоить рынок, Министерство финансов США разрешило танкерам, загруженным нефтью до 5 декабря, разгрузиться до 19 января без ограничений на цену.