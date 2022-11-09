По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, руководство России пытается найти хотя бы какое-то решение для перезапуска экономики в условиях войны и необходимости удовлетворять политические прихоти Путина. Однако в провластных кабинетах все чаще звучат мысли о том, что выхода из экономического кризиса не существует.

Смотрите также Экономика не выдерживает войну: Путин начал тратить триллионы из резервных фондов

Решение кремлевского фюрера в любых обстоятельствах продолжать агрессивную войну на уничтожение только загоняет Россию в небытие. Ибо каждый приказ о переводе экономики на военные рельсы, о мобилизации и увеличении численности войск лишь усугубляет финансовые проблемы.

Банки не выдерживают

С экономической точки зрения Россия стремительно банкротится, ведь ей приходится тратить больше денег, чем она способна заработать.

Западные рынки кредитования для крупных предприятий и банков закрыты из-за санкций. Со сбытом нефти, газа и другой продукции ситуация также крайне плоха.

Зато расходы путинского режима постоянно растут. Ведь в Кремле все же понимают, что всем "чмобикам" нужно так или иначе платить зарплаты, а их родным – раздавать новые "Лады". Иначе бунтов будет очень тяжело избежать.

Путин заставляет правительство искать и перенаправлять средства для удержания ситуации, но долго система продержаться не сможет. В минобороны способны скрывать потери среди войск месяцами, не объявлять мобилизованных погибшими и избегать выплат компенсаций, но для балансировки и недопущения массовых протестов им все же придется выделять десятки миллиардов рублей – которых нет.

Фактически единственной надеждой бункерного старика являются резервные фонды, которые сейчас быстро опустошаются. "Газпром" больше не способен компенсировать расходы, а все остальные крупные компании и предприятия находятся в состоянии агонии.

Путин мог бы опираться на средний бизнес, но политика России годами была направлена на его последовательное уничтожение.

Единственным вариантом для длительной стабилизации ситуации в условиях агрессивной войны против Украины для Кремля является только привлечение инвестиций, создание рабочих городов и увеличение ВВП. Но для этого нужно масштабное кредитование если не со стороны внешних партнеров, то хотя бы Центробанка. Однако ни один иностранный игрок не будет вкладывать в экономику России ни копейки, а финансовые учреждения сами не могут свести дебет с кредитом.

Ведь для сдерживания роста инфляции ЦБ вынужден повышать или сохранять на высоком уровне учетную ставку. Это приводит к тому, что банки не способны кредитовать ни бизнес, ни население. А последние из-за кризиса не могут отдавать этим финансовым учреждениям задолжавшие деньги – такой вот замкнутый круг.

Тот факт, что каждый пятый россиянин не может вернуть кредиторам средства, способен привести к коллапсу всей системы. Ведь получить рефинансирование от правительства в нужном объеме банки не могут, а даже массовое изъятие залогового имущества не покроет все расходы.

В ближайшее время бизнес не сможет зарабатывать

Более того, для того, чтобы Россия свела концы с концами в экономическом плане, ей крайне необходимо, чтобы весь бизнес мог нормально функционировать. Однако отсутствие доступа к рынку кредитования, тотальное уменьшение покупательной способности и увеличение себестоимости любой продукции приводят к противоположному.

К теме В России заговорили о переходе на военную экономику: чем это обернется для россиян

К этому добавляется тотальная нехватка квалифицированных кадров, потому что политика Путина по дебилизации населения наложилась на выезд сотен тысяч хоть как-то образованных граждан.

Если добавить к этому неизбирательную мобилизацию работников критической инфраструктуры, ситуация вообще патовая. Потому что заменить "могилизированного" разнорабочего можно любым "Ванькой", а вот на подготовку, скажем, профессионального инженера нужны годы.

Так что единственным вариантом для того, чтобы экономика не схлопнулась мгновенно, в России есть только "закручивание гаек". Введение продуктовых карточек, национализация частного имущества и банковских счетов, иначе уже в ближайшее время 99% российского бизнеса не сможет зарабатывать. Соответственно будут еще более массовые сокращения, неуплата налогов и, вероятно, голод.