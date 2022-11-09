За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, керівництво Росії намагається знайти хоча б якесь рішення для перезапуску економіки в умовах війни та необхідності задовільняти політичні забаганки Путіна. Однак у провладних кабінетах дедалі частіше лунають думки про те, що виходу з економічної кризи не існує.

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Рішення кремлівського фюрера за будь-яких обставин продовжувати агресивну війну на знищення лише заганяє Росію у небуття. Бо кожний наказ про переведення економіки на військові рейки, про мобілізацію та збільшення чисельності військ лише поглиблює фінансові проблеми.

Банки не витримують

З економічної точки зору Росія стрімко банкрутує, адже їй доводиться витрачати більше грошей, аніж вона здатна заробити.

Західні ринки кредитування для великих підприємств та банків закриті через санкції. Зі збутом нафти, газу та іншої продукції ситуація є також вкрай поганою.

Натомість витрати путінського режиму постійно зростають. Адже у Кремлі все ж таки розуміють, що всім "чмобікам" треба так чи інакше сплачувати зарплати, а їх рідним – роздавати нові "Лади". Інакше бунтів буде дуже важко уникнути.

То ж Путін змушує уряд шукати та перенаправляти кошти для утримання ситуації, але довго система протриматися не зможе. У міноборони здатні приховувати втрати серед військ місяцями, не оголошувати мобілізованих загиблими та уникати виплат компенсацій, але для балансування та недопущення масових протестів їм все ж таки доведеться виділяти десятки мільярдів рублів – яких нема.

Фактично єдиною надією бункерного дідугана є резервні фонди, які наразі швидко спустошуються. "Газпром" більше не здатен компенсовувати розходи, а всі інші великі компанії та підприємства перебувають у стані агонії.

Путін міг би спиратися на середній бізнес, але політика Росії роками була націлена на його послідовне знищення.

Єдиним варіантом для довготривалої стабілізації ситуації в умовах агресивної війни проти України для Кремля є лише залучення інвестицій, створення робочих міст та збільшення ВВП. Але для цього треба масштабне кредитування якщо не з боку зовнішніх партнерів, то хоча б від Центробанку. Однак жоден іноземний гравець не вкладатиме в економіку Росії ані копійки, а фінансові установи самі не можуть звести дебет із кредитом.

Адже для стримання зросту інфляції ЦБ вимушений підвищувати або зберігати на високому рівні облікову ставку. Це призводить до того, що банки не здатні кредитувати ані бізнес, ані населення. А останні через кризу не можуть віддавати цим фінансовим установам гроші, які заборгували – таке от замкнуте коло.

Той факт, що кожен 5-й росіянин не може повернути кредиторам кошти, здатен призвести до колапсу всієї системи. Адже отримати рефінансування від уряду в потрібному обсязі банки не можуть, а навіть масове вилучення заставного майна не покриє всіх витрат.

Найближчим часом бізнес не зможе заробляти

Ба більше, для того, аби Росія звела кінці з кінцями в економічному плані, їй вкрай необхідно, аби весь бізнес міг нормально функціонувати. Однак відсутність доступу до ринку кредитування, тотальне зменшення купівельної здатності та збільшення собівартості будь-якої продукції призводять до протилежного.

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До цього додається тотальна нестача кваліфікованих кадрів, бо політика Путіна по дебілізації населення наклалася на виїзд сотень тисяч хоч якось освічених громадян.

Якщо додати до цього невибіркову мобілізацію працівників критичної інфраструктури, то ситуація взагалі патова. Бо замінити "могилізованого" різноробочого можна будь-яким "Ванькою", а от на підготовку, скажімо, фахового інженера потрібні роки.

То ж єдиним варіантом для того, аби економіка не схлопнулася миттєво, у Росії є лише "закручування гайок". Введення продуктових карток, націоналізація приватного майна та банківських рахунків, бо інакше вже найближчим часом 99% російського бізнесу не зможе заробляти. Відповідно будуть ще більш масові скорочення, несплата податків та ймовірно голод.