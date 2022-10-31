Про це 24 каналу сказав російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він наголосив, що авто “Мерседес” та "Ауді" в Росії вже стали в кілька разів дорожчими, але якщо їх і купити, то потім буде неможливо знайти запчастини.

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Він поцікавився, що буде далі. "Тепер в Росії з'явився термін “воєнна економіка”. Мішустін вже очолює якусь Раду з переводу економіки на "рейки воєнного часу". Ідіотизм цієї ситуації полягає в тому, що членами цієї Ради є весь уряд", – сказав опозиціонер.

"І справа в тому, що перехід на військову економіку означає, що ліквідується приватна власність. Отже, через якийсь період, коли грошей не буде вистачати. уряд почне з цікавістю заглядати на вклади громадян на їх рахунках. І все можуть вилучити", – припустив Яковенко.

За його словами, таке вже було кілька разів, і в перспективі можливо, що буде ліквідація грошей як платіжного засобу. І тоді всі рублеві і доларові вклади втратять свій сенс.

Ми через це вже проходили. Гроші як платіжний засіб в умовах Радянського Союзу періодично скасовувалося, вони були непотрібні. В містах були талони. І зараз це все повертається в Росію. Бо воєнна економіка означає саме це,

– наголосив опозиціонер.

Він додав, що письменник Габріель Гарсіа Маркес сказав чудову фразу, коли приїжджав до Росії, що "Радянському Союзу пощастило, бо радянські люди не знали, як погано вони живуть". Але потім його перестали друкувати в Росії.

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На його думку, радянські люди не знали, що вони погано живуть, бо вони не мали можливості порівнювати.

На сьогодні навіть якщо встановлять "залізну завісу", це буде різкий перепад. Я думаю, що це буде ще один стимул для розвалу Росії. Там стає все гірше і небезпечніше жити,

– підсумував Яковенко.

Втрати української економіки від повітряних тривог

За підрахунками Комітету фінансів, втрати від масштабних тривог, що тривають робочий день, обраховуються щонайменше у 7,5 мільярдів гривень втрат для ВВП".

Голова Комітету фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев наголосив, що не можна "віддати ворогу ці вкрай необхідні нам гроші". Саме тому важливо організувати роботу так, щоб забезпечити виробництво необхідної для перемоги продукції.

Зверніть увагу! О 7 ранку по всій території України оголосили повітряну тривогу, яка тривала близько 3 годин. За цей час Росія атакувала декілька регіонів України, проте в більшості випадків спрацювала ППО.