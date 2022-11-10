Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 10 листопада готівковий долар в банках України можна купити в середньому за 40,10 гривні (без змін проти 9 листопада), а продати за 40,70 гривні (також без змін).

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Готівкове євро банки купують за 39,30 гривні (+5 копійок), а продають в середньому за 40,20 гривні (без змін).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 40,16 гривні (-14 копійок), а продають – за 40,60 гривні (+5 копійок), за даними finance.ua.

Євро коливається на рівні: купівля – 39,56 гривні (-7 копійок), а продаж – 40,08 гривні (+4 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,43 гривні (+1 копійка), а продаж – 40,60 гривні (+2 копійки).

Євро купують по 39,75 гривні (без змін), а продають за 40,00 гривні (без змін).

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Гривня може зміцнішати

Наразі потрясінь на валютному ринку не очікується, оскільки готівкової валюти достатньо. Як розповідає 24 каналу економіст Олег Пендзин, налагодження експорту створює фундамент для подальшої стабільності гривні.

Наразі потрясінь на ринку не очікується, а у разі продовження "зернової угоди" ще на рік гривня зміцнішає і може навіть наблизитися ближче до офіційного курсу,

– пояснює Олег Пендзин.

Наразі ситуація на готівковому ринку валюти є стабільною. І попри суттєвий ріст останнього тижня, надалі не прогнозуються різкі зміни. Навпаки, очікується, що економічні умови сприятимуть зміцненню національної валюти.