Як Україна готується до зими
Як заявив Денис Шмигаль опалювальний сезон в Україні розпочався, попри обстріли критичної інфраструктури, які вчиняє Росія. Південні регіони підключають повільніше, але цей процес також триває.
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Закуповуємо резервне обладнання, готуються додаткові пункти обігріву, активно ведемо перемовини з міжнародними партнерами про доставку в Україну необхідного обладнання та техніки, аби все швидко відремонтувати та бути готовими до різних ситуацій,
– наголошує Шмигаль.
Що буде з субсидіями
В українському бюджеті достатньо коштів для найбільш вразливих верств населення як на цей рік, так і на наступний.
Відтак, субсидії отримують майже 2,5 мільйони домогосподарств. Ця кількість, за прогнозами, буде ще збільшуватися.
Середній розмір субсидії прогнозовано складе близько 1800 грн на місяць. У бюджеті як на цей, так і на наступний рік достатньо коштів, аби підтримати найбільш вразливі верстви населення та надати необхідний обсяг допомоги у вигляді субсидій,
– додав прем'єр-міністр.
Чи достатньо газу в українських сховищах
Станом на сьогодні Україна має в запасах 14,6 мільярдів кубічних метрів газу, з яких 98% — український газ, а 2% — належить нерезидентам.
Відносно м’яка осінь та економія енергоресурсів дозволяє наразі закачувати газу більше, ніж його відбирають із газосховищ,
– каже Денис Шмигаль.
Як розповідає 24 каналу Олег Попенко, експерт з ЖКП, запасів в Україні достатньо і цього може впритул вистачити. Проте є ризики, що й ні.
Повинен бути ще запас газ у нас, в разі непередбачуваних обставин. Тому тут питання поки відкрите,
– додав експерт.
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Як підготуватися до опалювального сезону та що варто придбати
- Насамперед подбайте про проведення побутової термомодернізації. Крім того, слід обрати одну кімнату для обігріву на випадок надзвичайної ситуації;
- Відсуньте меблі від батарей, заберіть штори, що затримують тепло;
- Відрегулюйте пластикові вікна, а якщо у вас дерев'яні вікна, то заклейте їх так, щоб не було щілин, які пропускатимуть тепло;
- Придбайте туристичний пальник, який допоможе у приготуванні їжі;
- Встановіть генератор за можливості;
- Стане у пригоді газовий обігрівач;
- Запасіться приладами на сонячних батареях: ліхтариками, зарядними пристроями та інше.