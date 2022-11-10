Курс валют в банках

По данным Минфина, 10 ноября наличный доллар в банках Украины можно купить в среднем за 40,10 гривны (без изменений против 9 ноября), а продать за 40,70 гривны (также без изменений).

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Наличное евро банки покупают за 39,30 грн (+5 копеек), а продают в среднем за 40,20 грн (без изменений).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 40,16 гривны (-14 копеек), а продают – за 40,60 гривны (+5 копеек), по данным finance.ua.

Евро колеблется на уровне: покупка – 39,56 гривны (-7 копеек), а продажа – 40,08 гривны (+4 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,43 гривны (+1 копейка), а продажа – 40,60 гривны (+2 копейки).

Евро покупают по 39,75 грн (без изменений), а продают за 40,00 грн (без изменений).

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Гривна может укрепиться

Потрясений на валютном рынке не ожидается, поскольку наличной валюты достаточно. Как рассказывает 24 каналу экономист Олег Пендзин, отладка экспорта создает фундамент для дальнейшей стабильности гривны.

Потрясений на рынке не ожидается, а в случае продления "зернового соглашения" еще на год гривна укрепится и может даже приблизиться ближе к официальному курсу,

– объясняет Олег Пендзин.

Сейчас ситуация на наличном рынке валюты стабильна. И, несмотря на существенный рост последней недели, в дальнейшем не прогнозируются резкие изменения. Напротив, ожидается, что экономические условия будут способствовать укреплению национальной валюты.