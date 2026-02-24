Що відбувається у Словаччині через Україну?

Депутат Карол Галек заявив, що словацький прем’єр відкриває новий фронт проти України на боці Володимира Путіна, про що пише Dennik N.

За словами голови SaS Браніслава Грьолінга, у заявах мова йде про:

зловживання повноваженнями службової особи;

державну зраду;

нелюдяність;

терористичний акт;

порушення обов’язків при управлінні чужим майном.

Зауважте! Свою пресконференцію опозиційна партія провела перед будівлею Генеральної прокуратури.

За словами Галека, через припинення постачання світла, можуть відбутися такі події: в українській лікарні, де оперуватимуть поранених після російського удару, не буде електроенергії.

Нагадаємо, що про офіційне припинення постачання електроенергії до України повідомив Роберт Фіцо у понеділок, 23 лютого. Фіцо заявив, що виконав те, про що заявив у суботу, 21 лютого.

Якщо постачання нафти до Словаччини не буде відновлено в понеділок, я попрошу державну акціонерну компанію SEPS припинити аварійні поставки електроенергії до України,

– зазначив Фіцо.

Представник Словаччини розповів, що тільки у січні 2026 року ці аварійні поставки світла були потрібні для стабілізації української енергосистеми у два рази частіше, ніж за весь 2025 рік.

Важливо! Крім того, він додав, що якщо Україна "продовжить завдавати шкоди інтересам Словаччини у сфері постачання стратегічної сировини", то уряд країни перегляне свої конструктивні позиції щодо членства України в Європейському Союзі та підготує подальші заходи.

Що ще слід знати про ситуацію?