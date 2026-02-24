Системне гальмування санкційних пакетів ЄС проти Росії, постійна риторика про "мирні переговори за будь-яку ціну", а тепер ще й погрози перекрити енергопостачання і постачання палива. Для 24 Каналу політичні економічні експерти розібрали природу скандальних погроз Фіцо та Орбана і яке місце в їхніх рішеннях відіграли брудні гроші Кремля.

Дивіться також Загрози енергетиці Угорщини нема, але "помста" Україні буде: Орбан оголосив про 3 "контрзаходи"

Що стоїть за шантажем з енергопостачанням?

Угорщина та Словаччина пригрозили припинити постачання електроенергії Україні на тлі зупинки нафтопроводу "Дружба". У Києві жорстко відреагували, заявивши про неприпустимість мови ультиматумів і шантажу, які можуть створювати ризики для енергетичної безпеки всього регіону.

Спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов вважає, що Орбан і Фіцо насамперед намагаються здобути політичні дивіденди у перемовинах із Дональдом Трампом та Володимиром Путіним. Можна розглядати різні сценарії їхньої поведінки, однак ключовим мотивом залишається бажання продемонструвати лояльність Москві й підвищити власну вагу в міжнародному торзі.

Водночас Богданов переконаний, що зрештою їм доведеться відступити. Для України ситуація була б значно складнішою, якби подібні погрози пролунали місяць тому.

Наразі ж навіть у разі припинення постачання електроенергії зі Словаччини та Угорщини це можна буде компенсувати збільшенням тривалості відключень у західних областях, і мова не йде про катастрофічний сценарій.

Будапешт і Братислава обрали не надто вдалий момент для такого тиску. Політична поразка Орбана та Фіцо в цій історії для України важливіша за тимчасовий дискомфорт. Він переконаний: якби це сталося місяць або півтора тому, наслідки могли б бути значно серйознішими, однак із наближенням потепління ресурс шантажу суттєво зменшується.

Це ж два боягузи, і тому вони обрали цей час для шантажу, адже розуміють, що жодних катастрофічних наслідків не буде,

– підкреслив Юрій Богданов.

Найважливішим є те, що Росія все одно не досягне своєї стратегічної мети, тоді як по й без того ослабленій репутації Орбана та Фіцо буде завдано відчутного удару. Він вважає, що в довгостроковій перспективі це значно важливіше, ніж можливі тимчасові ускладнення через їхній тиск.

Чому Орбан і Фіцо пішли на шантаж: дивитись відео

Політолог Ігор Чаленко вважає, що позиція Словаччини та Угорщини виглядає відверто цинічною: замість того щоб засудити російські удари по українській нафтовій інфраструктурі, вони фактично перекладають відповідальність на Київ і ще й погрожують припинити постачання електроенергії.

Це відбувається на тлі масованих атак Росії, які мають на меті організувати енергетичний колапс в Україні, а отже подібні заяви з боку Орбана та Фіцо лише підіграють стратегії Кремля.

Чаленко наголошує, що транзит нафти до Угорщини було зупинено не з ініціативи України, а через російський удар по об'єктах поблизу Бродів на Львівщині, який пошкодив критично важливе обладнання. Він підкреслює, що угорську сторону поінформували про це одразу в день атаки.

Росія вперше за чотири роки свідомо вдарила по інфраструктурі нафтопроводу "Дружба", завдавши серйозних пошкоджень "Укртранснафті", і відновлення потребуватиме часу. Політолог звертає увагу, що за майже місяць після атаки Будапешт і Братислава так і не засудили дії Москви, натомість продовжують звинувачувати Україну.

Нагадаємо, 27 січня 2026 року Росія завдала прицільного ракетного удару по об'єктах нафтотранспортної інфраструктури поблизу міста Броди на Львівщині, через які проходить ділянка нафтопроводу "Дружба". Це спричинило серйозні пошкодження технологічного обладнання та енергозабезпечення вузла перекачування. Унаслідок цього транзит нафти в напрямку Угорщини та Словаччини був тимчасово зупинений, оскільки частина системи автоматизації та помпового обладнання потребувала відновлення.

Чаленко також звертає увагу на військовий контекст: Росія передислокувала стратегічну авіацію на аеродроми "Оленья" та "Енгельс" напередодні річниці повномасштабного вторгнення, що свідчить про підготовку до нових масованих ударів. І саме в цей момент Угорщина та Словаччина погрожують припинити імпорт електроенергії до України обсягом 1,4 ГВт – це еквівалент двох атомних енергоблоків.

Якщо таке рішення зійдеться з черговою атакою, наслідком може стати масштабний блекаут. Богданов переконаний, що Орбан і Фіцо фактично стають співучасниками агресії, діючи в одному політичному векторі з Мінськом і Москвою.

Дії Фіцо та Орбана нічим не відрізняються від дій Лукашенка, який за аналогічну співучасть потрапив під санкції. Всі троє – просто клуб Путіна, і єдине, що їх поки прикриває – це спекуляція іменем Трампа,

– наголосив Чаленко.

Зверніть увагу, станом на 23 лютого 2026 року Словаччина повністю зупинила екстрене постачання електроенергії в Україну, оголосивши, що більше не надаватиме допомогу для стабілізації української енергосистеми, поки триває суперечка через зупинку транзиту російської нафти через нафтопровід "Дружба". Фіцо прямо написав у соцмережі: "Якщо українська сторона звернеться по допомогу, вона не отримає такої допомоги".

Чому Угорщина не перейшла від погроз до дій?

Угорщина вперше почала публічно погрожувати можливим припиненням постачання електроенергії Україні 21 лютого, проте вже 22 лютого угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто пом'якшив формулювання, наголосивши, що Угорщина діятиме з "особливою обережністю" щодо експорту електроенергії, враховуючи, що на Закарпатті живуть етнічні угорці, які можуть постраждати від повного припинення постачання.

Політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький вважає, що різка зміна риторики Будапешта щодо можливого припинення постачання електроенергії Україні пов'язана насамперед із внутрішньополітичними ризиками для угорської влади.

Після попередніх погроз Сіярто заявив, що Будапешт діятиме обережно, адже на Закарпатті проживає угорська громада, яка також могла б постраждати від такого рішення. На думку Городницького, первинні заяви стали зручною темою для опозиції – можна критикувати українську владу, звинувачувати її в корупції чи неефективності, але коли мова заходить про ризик залишити без світла звичайних людей, зокрема етнічних угорців, це вже створює серйозну репутаційну проблему для уряду.

До того ж представники опозиційної партії "Тиса" почали закидати владі ворожість до українців, і в умовах передвиборчої кампанії керівництво країни вирішило не загострювати цю тему. Експерт також переконаний, що свою роль відіграв і жорсткіший сигнал з боку Брюсселя: європейські партнери дали зрозуміти, що фінансування для Угорщини може опинитися під загрозою.

Саме така тверда позиція ЄС змусила Будапешт скоригувати тональність, і подібний підхід варто застосовувати й до прем'єра Словаччини Роберт Фіцо, який також допускав погрози щодо обмеження електропостачання Україні.

Чому Угорщина дала задню в рішенні: дивитися відео

Як має відповісти Європа?

Політолог та експерт-міжнародник Максим Несвітайлов вважає, що погрози Будапешта заблокувати кредит на 90 мільярдів євро для України та припинити електропостачання мають радше політичний, ніж технічний характер.

Несвітайлов, як і решта аналітиків, вважає, що ці заяви не зумовлені браком електроенергії чи технічними проблемами, а швидше нагадують елемент енергетичного шантажу й певною мірою можна розглядати їх як прояв "енергетичного тероризму" з боку Росії, де Угорщина та Словаччина стають фактично посередниками.

Водночас українська позиція залишається чіткою та послідовною: Київ не збирається відновлювати транзит через "Дружбу" під тиском. Кожна така криза демонструє слабкість системи одностайності в ухваленні рішень у ЄС.

Кожен такий кейс наближає момент, коли Євросоюз ухвалить рішення про відмову від одностайності у голосуванні, ухваленні ключових рішень і переходу до кваліфікованої більшості. Хоч зараз це призводить до певних труднощів, у момент, коли це рішення буде ухвалене, це значно спростить життя для нас та ЄС,

– припустив експерт-міжнародник.

Останні погрози від Угорщини та Словаччини в бік України