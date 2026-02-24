Что происходит в Словакии из-за Украины?
Депутат Карол Галек заявил, что словацкий премьер открывает новый фронт против Украины на стороне Владимира Путина, о чем пишет Dennik N.
По словам главы SaS Бранислава Грёлинга, в заявлениях речь идет о:
- злоупотреблении полномочиями должностного лица;
- государственной измене;
- бесчеловечности;
- террористическом акте;
- нарушении обязанностей при управлении чужим имуществом.
Заметьте! Свою пресс-конференцию оппозиционная партия провела перед зданием Генеральной прокуратуры.
По словам Галека, из-за прекращения поставок света, могут произойти следующие события: в украинской больнице, где будут оперировать раненых после российского удара, не будет электроэнергии.
Напомним, что о официальном прекращении поставок электроэнергии в Украину сообщил Роберт Фицо в понедельник, 23 февраля. Фицо заявил, что выполнил то, о чем заявил в субботу, 21 февраля.
Если поставки нефти в Словакию не будет восстановлено в понедельник, я попрошу государственную акционерную компанию SEPS прекратить аварийные поставки электроэнергии в Украину,
– отметил Фицо.
Представитель Словакии рассказал, что только в январе 2026 года эти аварийные поставки света были нужны для стабилизации украинской энергосистемы в два раза чаще, чем за весь 2025 год.
Важно! Кроме того, он добавил, что если Украина "продолжит наносить ущерб интересам Словакии в сфере поставок стратегического сырья", то правительство страны пересмотрит свои конструктивные позиции относительно членства Украины в Европейском Союзе и подготовит дальнейшие меры.
Что еще следует знать о ситуации?
- Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что Братислава до сих пор не получила от Украины информации о повреждении нефтепровода "Дружба" в результате атаки россиян. Он добавил, что Киев якобы отказывает словацким экспертам в совместной оценке ситуации.
- В Укрэнерго же заверили, что прекращение аварийных поставок электроэнергии из Словакии никак не повлияет на ситуацию в энергосистеме Украины. Отмечается, что последний раз Украина просила аварийную помощь именно у Словакии более месяца. Кроме того, аварийная помощь со словацкого направления редко поступала в объединенную энергосистему Украины.