Что происходит в Словакии из-за Украины?

Депутат Карол Галек заявил, что словацкий премьер открывает новый фронт против Украины на стороне Владимира Путина, о чем пишет Dennik N.

По словам главы SaS Бранислава Грёлинга, в заявлениях речь идет о:

злоупотреблении полномочиями должностного лица;

государственной измене;

бесчеловечности;

террористическом акте;

нарушении обязанностей при управлении чужим имуществом.

Заметьте! Свою пресс-конференцию оппозиционная партия провела перед зданием Генеральной прокуратуры.

По словам Галека, из-за прекращения поставок света, могут произойти следующие события: в украинской больнице, где будут оперировать раненых после российского удара, не будет электроэнергии.

Напомним, что о официальном прекращении поставок электроэнергии в Украину сообщил Роберт Фицо в понедельник, 23 февраля. Фицо заявил, что выполнил то, о чем заявил в субботу, 21 февраля.

Если поставки нефти в Словакию не будет восстановлено в понедельник, я попрошу государственную акционерную компанию SEPS прекратить аварийные поставки электроэнергии в Украину,

– отметил Фицо.

Представитель Словакии рассказал, что только в январе 2026 года эти аварийные поставки света были нужны для стабилизации украинской энергосистемы в два раза чаще, чем за весь 2025 год.

Важно! Кроме того, он добавил, что если Украина "продолжит наносить ущерб интересам Словакии в сфере поставок стратегического сырья", то правительство страны пересмотрит свои конструктивные позиции относительно членства Украины в Европейском Союзе и подготовит дальнейшие меры.

Что еще следует знать о ситуации?