На что жалуются в Словакии?

Более того, украинская сторона якобы не позволяет словацким специалистам посетить место удара, чтобы вместе разобраться в "ситуации". Об этом заявил министр иностранных дел Юрай Бланар во время закрытого заседания Совета ЕС, передает "Суспильне".

Детали о выступлении Бланара на заседании сообщили журналистам в словацком МИД. Глава ведомства рассказал, что Украина якобы до сих пор не предоставила необходимую информацию о масштабах повреждения российскими войсками нефтепровода "Дружба", а также возможности возобновления поставок нефти.

Подход украинской стороны для нас непонятен. Она не общается с нами и не предоставляет нам соответствующей информации, несмотря на то, что мы просили разрешить нашим представителям посетить место повреждения,

– пояснил дипломат.

По его словам, Словакия обратилась к еврокомиссару по энергетике Дана Йоргенсена, чтобы тот направил на место инспекцию для оценки, действительно ли транзит пока нельзя продолжать.

Напомним, накануне СМИ писали, что Украина якобы предлагала использовать для транзита нефти в Венгрию и Словакию другие пути, например нефтепровод "Одесса – Броды".

В то же время в Венгрии убеждены – "Дружба" не повреждена, а остановка ее работы является лишь "политическим решением" Киева.

Как Словакия шантажирует Украину?

Бланар также хвастался энергетической помощью и поддержкой гражданского населения. Словакия, мол, поставляет газ через реверс и обеспечивает аварийное электроснабжение, а еще покрывает продукцией Slovnaft 15% потребления дизтоплива в Украине.

Мы помогаем Украине в максимально возможной степени. Мы не понимаем, почему ответной реакции не поступает с другой стороны…

– возмутился министр.

Напоследок он выразил надежду, что украинская сторона использует время для переговоров, и принимать меры не придется.