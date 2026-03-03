Каким был импорт электроэнергии в Украину в феврале?

Если сравнивать с январем 2026 года, то объемы выросли на 41%, о чем свидетельствуют данные ExPro.

Наибольшую долю в структуре импорта занимает Венгрия – 49%. Поставки света, по сравнению с январем 2026 года, выросли почти на 54%.

В целом, несмотря на политические прогнозы, импорт электроэнергии из Венгрии и Словакии в феврале только вырос до рекордных показателей за месяц,

– говорится в материале.

Доля поставок света из Словакии в последний месяц зимы составляла 18%.

Так в январе 2026 года Украина достигла рекордных объемов импорта электроэнергии – более 894 тысяч мегаватт-час за месяц. И это был самый большой показатель импорта за период полномасштабной войны. Также в январе было достигнуто рекордное значение импорта за сутки – 41,9 тысяч мегаватт-час.

В частности по сравнению с февралем 2025 года, импорт электроэнергии вырос в 5 раз.

Напомним! Экспорт электроэнергии пока не осуществляется. Об этом заявили и в Центре противодействия дезинформации. Но подобные видео являются типичной дезинформацией, которая уже неоднократно опровергалась.

Что следует знать о ситуации в отношении Словакии и Венгрии?