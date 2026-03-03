Вырастут ли цены на электроэнергию?
В то же время даже после 30 апреля правительство не планирует менять цены, о чем сообщала премьер-министр Юлия Свириденко.
Читайте также Даже если не проживаете в квартире: за какие коммунальные услуги придется заплатить
Странное будет решение поднять тариф на электроэнергию при условии ее отключения. Когда люди недополучают минимум треть электричества, то как мы еще будем поднимать на нее тариф? Это было бы очень неудачное решение.
Обратите внимание! В то же время Международный валютный фонд ожидает от правительства Украины до конца июля 2026 года разработки карты либерализации тарифов. Но он заработать после отмены военного положения.
Народный депутат Ярослав Железняк рассказывал, что же требует МВФ от Украины:
- До июня 2026 года правительство должно принять комплексную дорожную карту либерализации рынков газа и электроэнергии.
- А до июля 2026 года – опубликовать технический аудит, который покажет, сколько реально государству стоит это содержание тарифов.
То есть мораторий на повышение цен на газ и тепло должен быть снят. Кроме того, планируется постепенное приведение тарифов до уровня окупаемости.
Важно! Но этот переход обязательно должен сопровождаться расширением программы целевых субсидий.
Что еще следует знать о свете?
- Отключения света не влияют на показатели в платежках. Дело в том, что чаще всего люди используют электроэнергию в тех же объемах. Просто в другое время суток или недели.
- В то же время Национальный банк прогнозирует рост цены на коммунальные тарифы. В то же время до конца текущего отопительного сезона действующие тарифы на электроэнергию, газ, отопление и снабжение горячей водой пересматривать не будут.