Чи продовжать США ліцензію на продаж російської нафти?

Як розповів у коментарі 24 Каналу уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, рішення США щодо подальшого послаблення обмежень на купівлю російської нафти ще не ухвалене, але цілком можливе.

У березні після початку війни з Іраном Сполучені Штати Америки ввели тимчасовий дозвіл на продаж російської нафти, послабивши дію своїх санкцій для стабілізації енергетичних ринків. У квітні дію ліцензії продовжили ще на місяць.

За словами Владислава Власюка, наразі невідомо, яким буде рішення США щодо санкцій проти Росії, однак існує ряд передумов для подальшого пом'якшення обмежень.

Владислав Власюк, уповноважений Президента України з питань санкційної політики Через ситуацію на світовому ринку нафти, блокування окремих логістичних маршрутів та відсутність нових угод з Іраном американська сторона може повернутися до питання продовження пільг. Україна розраховує, що США не відновлюватимуть дію цих послаблень.

Уповноважений щодо санкційної політики говорить, що за два місяці призупинення дії санкцій Росія отримала орієнтовно понад 5 мільярдів доларів додаткових доходів від експорту нафти. Проте ключовим фактором приросту виручки стали не зміни в санкційному режимі.

Як зауважує Владислав Власюк, ефект додаткових доходів від експорту утворився за рахунок зростання світових цін на нафту. Суттєвого розширення продажів російської нафти не відбулося через обмеження інфраструктури та тиск на логістичні маршрути. Зокрема, цьому сприяли українські удари по портових та транспортних вузлах Росії.

Важливо! Станом на 15 травня, за даними Trading Economics, ціна російської нафти Urals сягнула близько 101 долара за барель. Це майже вдвічі вище, ніж до початку війни в Ірані, коли Urals коштувала до 60 доларів.

Чи закриють діру в бюджеті Росії додаткові доходи від нафти?

На думку економіста Івана Уса, яку він висловив у коментарі 24 Каналу, Росію не рятує зростання нафтових доходів, оскільки дефіцит бюджету країни в рази вищий.

Іван Ус, кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень За даними Міністерства фінансів Росії, а це не означає, що вони дуже точні, дефіцит бюджету становить 5,8 трильйона рублів. Безумовно, Росія отримала додаткові гроші, але вони й близько не покривають наявні потреби. Тому що дефіцит бюджету – це коли уряд починає реально дивитися на свої можливості й казати, що не може програми та інвестиції забезпечити.

Нагадаємо, що в російському міністерстві фінансів визнали, що за підсумками січня-квітня 2026 року федеральний бюджет мав дефіцит у розмірі 5,87 трильйона рублів (понад 79 мільярдів доларів). Це на 2,9 трильйона рублів більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Зростання пояснили "випереджувальним фінансуванням витрат".

Щодо нафтових доходів, очільник російського Мінфіну Антон Сілуанов говорив, що завдяки зростанню цін на нафту Росія заробить додаткові 200 мільярдів рублів. Однак сам і визнав, що вони виключно покриють недонадходження бюджету.

Що ситуація з санкціями означає для Росії?

Тимчасове пом'якшення санкцій США дозволило Росії скористатися високими цінами на нафту, але не допомогло позбутися проблем своєї економіки.

Основні обмеження на експорт діють і далі, а системні проблеми російського бюджету нікуди не зникли. Дефіцит та надмірні витрати на війну залишаються й тиснуть на економіку.

Повернуться США до жорсткої політики щодо Росії чи знову підуть на компроміс – покажуть найближчі тижні.

Які країни зацікавлені в продовженні дозволу на продаж російської нафти?

Найбільшими імпортерами російської нафти є Китай та Індія. За даними CREA, у першому кварталі 2026 року на ці країни припало 90% всього експорту сирої нафти з Росії.

За період з 5 грудня 2022 року й до кінця березня 2026 року Китай придбав 51% експорту сирої нафти з Росії, тоді як Індія – 38%. У березні імпорт Китаєм російської сирої нафти марки Східний Сибір – Тихий океан (ESPO) зріс на 14% порівняно з лютим. Це другий за величиною обсяг від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Індія подвоїла імпорт російської сирої нафти порівняно з попереднім місяцем. Як повідомляв Reuters, імпорт російської нафти до Індії в березні досяг рекордних 2,25 мільйона барелів на добу. Донедавна країна стримувала здорожчання пального для своїх споживачів. Проте під тиском ситуації в середині травня державні нафтопереробні компанії Індії вперше за останні чотири роки підвищили ціни на пальне.

Після початку війни США проти Ірану Індія отримала дозвіл на купівлю російської нафти протягом 30 днів, аби легалізувати дії країни та уникнути санкцій і тарифів.