Произошло это после того, как США и Украина в Женеве сократили мирный план с 28 пунктов до 19. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Axios, которое цитирует осведомленных собеседников.

Что известно о переговорах в ОАЭ?

Представитель Дрисколла подполковник Джефф Толберт рассказал, что министр Сухопутных войск США проводит переговоры с россиянами с целью достижения длительного мира в Украине.

Переговоры проходят успешно, и мы остаемся оптимистичными. Дрисколл тесно сотрудничает с Белым домом и межведомственной группой США по мере продвижения этих переговоров,

– сообщил Толберт.

Издание также пишет, что в ОАЭ находится и украинская делегация во главе с главой ГУР Кириллом Будановым. Украинская сторона якобы проводит переговоры и с американскими, и с российскими сторонами.

И, как отмечает "Европейская правда", в ГУР не прокомментировали эту информацию.

Кроме того, глава российского МИД Лавров тоже не стал подтверждать участие России в обсуждении мирного плана США в Абу-Даби. Это он назвал "сливами, постоянными спекуляциями, распространением слухов".

По его словам, так хотят "подорвать инициативу Дональда Трампа в той части, которая воспроизводит достигнутые в Анкоридже понимания".

"Мы этим не занимаемся. Мы хотим действовать, как это заведено у сотрудников внешнеполитических ведомств, договариваться конфиденциально, прежде чем объявлять, о чем вы договорились", – отметил Лавров.