Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Про що Зеленський говорив із Віткоффом та Кушнером 6 грудня?

Президент у своєму телеграм-каналі виклав допис о 18:27, де вказав: щойно відбулася розмова з американцями.

Щойно разом із Андрієм Гнатовим та Рустемом Умєровим провели довгу й змістовну телефонну розмову зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Вдячний за дуже предметну, конструктивну розмову. Ми приділили увагу багатьом аспектам і доволі швидко обговорили ключові речі, які можуть гарантувати закінчення кровопролиття та зняти загрозу третього вторгнення Росії, а також загрозу невиконання Росією її обіцянок, як це вже не раз було в минулому,

– зазначив лідер держави.

Він підкреслив, що Україна "налаштована працювати чесно з американською стороною і надалі, щоб реально принести мир". Сторони домовилися про наступні кроки, формати розмови з Америкою.

"Дякую президенту Трампу за такий інтенсивний підхід до перемовин. Чекаю Рустема Умєрова й генерала Гнатова з детальним звітом. Не все можемо обговорити телефоном, тому потрібно детально попрацювати з командами над ідеями і пропозиціями. Наш підхід – усе має бути здатним спрацювати, кожна важлива річ для миру, безпеки та відбудови. Дякую!" – повідомив Зеленський.

Зверніть увагу! Гарант сказав журналістам, що може поїхати в Лондон 8 грудня, "якщо все буде активно". ЗМІ пишуть, що він зустрінеться зі Стармером, Мерцем і Макроном.

Як відбуваються мирні переговори зараз?