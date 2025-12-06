Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.
Про що Зеленський говорив із Віткоффом та Кушнером 6 грудня?
Президент у своєму телеграм-каналі виклав допис о 18:27, де вказав: щойно відбулася розмова з американцями.
Щойно разом із Андрієм Гнатовим та Рустемом Умєровим провели довгу й змістовну телефонну розмову зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Вдячний за дуже предметну, конструктивну розмову. Ми приділили увагу багатьом аспектам і доволі швидко обговорили ключові речі, які можуть гарантувати закінчення кровопролиття та зняти загрозу третього вторгнення Росії, а також загрозу невиконання Росією її обіцянок, як це вже не раз було в минулому,
– зазначив лідер держави.
Він підкреслив, що Україна "налаштована працювати чесно з американською стороною і надалі, щоб реально принести мир". Сторони домовилися про наступні кроки, формати розмови з Америкою.
"Дякую президенту Трампу за такий інтенсивний підхід до перемовин. Чекаю Рустема Умєрова й генерала Гнатова з детальним звітом. Не все можемо обговорити телефоном, тому потрібно детально попрацювати з командами над ідеями і пропозиціями. Наш підхід – усе має бути здатним спрацювати, кожна важлива річ для миру, безпеки та відбудови. Дякую!" – повідомив Зеленський.
Зверніть увагу! Гарант сказав журналістам, що може поїхати в Лондон 8 грудня, "якщо все буде активно". ЗМІ пишуть, що він зустрінеться зі Стармером, Мерцем і Макроном.
Як відбуваються мирні переговори зараз?
Напередодні Віткофф і Кушнер говорили з Умєровим і Гнатовим у США. Американці заявили, що зустріч пройшла досить конструктивно. Наступну зустріч запланували на 6 грудня.
А от в Абу-Дабі українці нібито зустрічаються з росіянами. Та коли журналісти запитали Кирила Буданова, як просуваються перемовини, він попросив зачекати.