Про це Володимир Зеленський сказав під час пресконференції в Лондоні, пише 24 Канал. Глава переговорної групи Рустем Умєров презентував новий план з 20 пунктів.

Що сказав Зеленський про новий мирний план?

Деякі пункти мирного плану, що пропонує США є неприйнятними для України. Тому для покращення переговорного процесу їх вирішили вилучити. Так з 28 пунктів залишилися лише 20, які підтримують усі сторони.

Вирівняли цей напрямок і відверто не проукраїнські пункти прибрали. Настрій американців – за те, щоб знаходити компроміси,

– зазначив Зеленський.

Є питання, які Україна не може підтримати через прописані норми в Конституції, або ж міжнародне та моральне право.

Сполучені Штати підтримують питання фінансування відновлення України та гарантій безпеки. Партнери будуть готові у випадку, коли Росія захоче почати нову агресію.

Що відомо про мирний план щодо України?