Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистське видання "ТАСС" та інші російські ЗМІ.

Що заявив Путін про окуповані території?

Диктатор Володимир Путін у рамках засідання Ради Росії з прав людини наголосив, що, мовляв, "українські території, які повернулися до Росії, важливі, оскільки ці землі завжди були частиною країни".

Донбас – це територія Росії, це історичний факт,

– сказав він.

Крім вищезгаданого, російський президент запевнив, що його країна досягне всіх своїх цілей на території України, а так звана "сво" нібито буде беззаперечно доведено до успішного завершення.

Яка ситуація у Донецькій області?