Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистське видання "ТАСС" та інші російські ЗМІ.
Що заявив Путін про окуповані території?
Диктатор Володимир Путін у рамках засідання Ради Росії з прав людини наголосив, що, мовляв, "українські території, які повернулися до Росії, важливі, оскільки ці землі завжди були частиною країни".
Донбас – це територія Росії, це історичний факт,
– сказав він.
Крім вищезгаданого, російський президент запевнив, що його країна досягне всіх своїх цілей на території України, а так звана "сво" нібито буде беззаперечно доведено до успішного завершення.
Яка ситуація у Донецькій області?
За даними аналітиків DeepState, російські військові нещодавно окупували 5 населених пунктів Донецької області. Серед них опинилися села Покровської громади – Лисівка, Сухий Яр, Гнатівка, Ріг та Новопавлівка.
Політолог Андрій Ткачук розповів 24 Каналу, що загалом поблизу Покровська надзвичайно складна ситуація. За його словами, феноменальну роботу на цьому напрямку проводять підрозділи 7 корпусу ДШВ.
До слова, Axios повідомляло, що наразі Київ відчуває все більший тиск з боку США. Американці наполягають на прийнятті значних територіальних поступок та інших положень мирного плану Дональда Трампа.