Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское издание "ТАСС" и другие российские СМИ.

Что заявил Путин об оккупированных территориях?

Диктатор Владимир Путин в рамках заседания Совета России по правам человека отметил, что, мол, "украинские территории, которые вернулись в Россию, важны, поскольку эти земли всегда были частью страны".

Донбасс – это территория России, это исторический факт,

– сказал он.

Кроме вышеупомянутого, российский президент заверил, что его страна достигнет всех своих целей на территории Украины, а так называемая "сво" якобы будет беспрекословно доведена до успешного завершения.

Какова ситуация в Донецкой области?