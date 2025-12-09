Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское издание "ТАСС" и другие российские СМИ.

Что заявил Путин об оккупированных территориях?

Диктатор Владимир Путин в рамках заседания Совета России по правам человека отметил, что, мол, "украинские территории, которые вернулись в Россию, важны, поскольку эти земли всегда были частью страны".

Донбасс – это территория России, это исторический факт,
– сказал он.

Кроме вышеупомянутого, российский президент заверил, что его страна достигнет всех своих целей на территории Украины, а так называемая "сво" якобы будет беспрекословно доведена до успешного завершения.

Какова ситуация в Донецкой области?

  • По данным аналитиков DeepState, российские военные недавно оккупировали 5 населенных пунктов Донецкой области. Среди них оказались села Покровской общины – Лысовка, Сухой Яр, Гнатовка, Рог и Новопавловка.

  • Политолог Андрей Ткачук рассказал 24 Каналу, что в целом вблизи Покровска чрезвычайно сложная ситуация. По его словам, феноменальную работу на этом направлении проводят подразделения 7 корпуса ДШВ.

  • К слову, Axios сообщало, что сейчас Киев испытывает все большее давление со стороны США. Американцы настаивают на принятии значительных территориальных уступок и других положений мирного плана Дональда Трампа.