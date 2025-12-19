Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского польскому агентству PAP.

Что сказал Зеленский о выборах в Украине во время военного положения?

В интервью Владимира Зеленского спросили о возможности проведения выборов в Украине, если их можно будет провести безопасно. В ответ украинский лидер напомнил, что Россия постоянно бомбит гражданские объекты в стране.

Также глава государства подчеркнул, что на сигналы США относительно выборов он ответил очень открыто.

Я сказал, что не имею никакого намерения ни при каких обстоятельствах держаться за президентское кресло. Конечно, если будет обеспечена возможность проведения надлежащих, достойных и демократических выборов,

– подчеркнул Зеленский.

В то же время глава государства отметил, что организация выборов в условиях военного времени потребует законодательных изменений в украинском законодательстве. В то же время опросы показывают, что значительная часть украинцев не поддерживает проведение выборов до прекращения огня.

"Если спросить украинских граждан, хотят ли они этих выборов и готовы ли к ним, то, несомненно, все боятся проведения выборов в военное время. Никто не может представить, как это можно сделать безопасно и честно", – оценил президент.

В конце концов Владимир Зеленский подчеркнул, что если есть возможность гарантировать безопасность людей на время проведения президентских выборов в военное время, чтобы людей просто не убивали, когда они приходят на избирательные участки, то он только за их проведение.

Кстати, политический обозреватель Юлия Забелина в эфире 24 Канала отметила, что Владимир Зеленский сделал хороший политический ход относительно выборов и референдума по территориям нашего государства. Таким образом Киев хочет показать отношение общества на предложение США по выводу ВСУ с Донбасса.

Почему возник вопрос президентских выборов в Украине?