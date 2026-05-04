В течение 20 – 27 апреля Киевский международный институт социологии опросил 1005 украинцев по телефону, и выяснил, каким они видят будущее президента Зеленского после окончания войны.

Сколько украинцев хотят, чтобы Зеленский был президентом после войны?

Согласно результатам опроса, 28% опрошенных хотят видеть Владимира Зеленского президентом Украины и после войны. В начале октября 2025 года таких было 25 процентов.

Еще 16% (столько же было раньше) считают, что он может просто остаться в политике – как глава партии или народный депутат.

В то же время 30% говорят о том, что Зеленский должен уйти из политики и заняться другой деятельностью – благотворительностью, продвижению интересов Украины за рубежом или собственными делами. В начале октября 2025 года такое мнение высказывали 36 процентов.

15% (столько же было и раньше) хотят, чтобы Зеленский подвергся уголовному преследованию.

Видение украинцы о том, каким они видят будущее Зеленского после войны / Фото КМИС

Сколько украинцев продолжают доверять Зеленскому?

В рамках этого опроса у украинцев также интересовались, доверяют ли они президенту Зеленскому.

58% украинцев сейчас доверяют Президенту, не доверяют – 36%. По сравнению с мартом 2026 года уровень доверия немного снизился. Так, доля тех, кто доверяет Зеленскому, снизилась с 62% до 58%, а доля тех, кто не доверяет – выросла с 32% до 36%.

Кроме этого, нужно учитывать, что среди 58%, которые доверяют В. Зеленскому, 25% "полностью" доверяют, а остальные 33% доверяют "скорее". Также важно понимать, что среди тех, кто не доверяет ему, есть разделение – 18% "совсем" не доверяют, а 18% не доверяют "скорее".

Как изменился уровень доверия к Зеленскому / Фото КМИС

Обратите внимание! Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины.

Планирует ли Зеленский баллотироваться после войны?

Президент Владимир Зеленский во время интервью немецкому телеканалу ZDF снова прокомментировал, планирует ли баллотироваться после войны, но однозначного ответа не дал.

Он отметил, что его решение будет зависеть от нескольких ключевых факторов: как именно и когда завершится война, а также захотят ли украинцы видеть его на посту президента в дальнейшем.

По его словам, это не только политический, но и личный вопрос. Зеленский подчеркнул, что не хочет принимать такое решение самостоятельно – он планирует посоветоваться с семьей, ведь из-за президентства значительно меньше времени уделяет жене и детям. Поэтому возможное баллотирование касается не только его, но и близких. Он также отметил, что работа президента – это большая ответственность и сложные решения, которые даются непросто.