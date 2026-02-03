Про це повідомив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик в ефірі Ранок.LIVE.

У скільки обійдуться державі вибори?

За словами Дубовика, президентські вибори в Україні можуть обійтися державі від 4,5 до 6,5 мільярдів гривень, тоді як парламентські коштуватимуть близько 4,5 мільярдів гривень.

Близько 70% цих коштів підуть на оплату праці членів окружних та дільничних виборчих комісій.

Водночас фінальна сума витрат очікувано буде значно більшою. До 10 мільярдів гривень – кошти, в які не враховані витрати місцевої влади, Міністерства оборони та МЗС, які забезпечуватимуть облаштування дільниць зі своїх бюджетів.

Зауважимо, що ця сума значно перевищує річний бюджет Вінниці, який, згідно з відкритими даними, становить близько 8,5 мільярдів гривень.

Крім того, заступник голови ЦВК повідомив, що озвучена ним вартість виборів є орієнтовною і розрахована за цінами 2024 року.

Чи готова Україна до проведення виборів?