Свою позицію стосовно цього він особисто пояснив під час розмови з журналістами Český rozhlas Plus.

Чи піде Зеленський на вибори?

Глава держави повідомив, що наразі не має конкретної відповіді. Так, остаточне рішення стосовно цього залежить від того, як закінчиться ця війна.

Втім, на уточнювальне запитання інтерв'юера Зеленський відповів, що іноді думає про повторну участь у президентських виборах.

Зазначимо, нещодавно президент, що лютий 2026 року потенційно може стати періодом активної роботи над коригуванням виборчого законодавства України. Однак остаточне рішення залежить від прогресу в мирних консультаціях та ефективності дій народних депутатів.

Цікаво! Володимир Зеленський нещодавно провів низку особистих зустрічей із відомими та впливовими українцями, зокрема з Валерієм Залужним, Сергієм Притулою та Сергієм Стерненком. Такий формат спілкування, на думку Bloomberg, спрямований на підвищення власного іміджу завдяки асоціації з популярними постатями, нормалізацію відносин із тими, кого сприймають як можливих політичних конкурентів, або спробу залучити їх до співпраці та ширшої коаліції підтримки.

