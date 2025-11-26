Необычным лайфхаком поделилась украинка с ником @aqua_zoo_likhachova в Threads, передает 24 Канал.

Смотрите также "Меня отбросило просто в сторону": пострадавшая от атаки России на Тернополь рассказала о пережитом

В одном из жилых домов Украины произошла ситуация, которая превратила обычный летний лайфхак на неожиданное средство безопасности от российских обстрелов. Конечно, от прямого попадания этот лайфхак не сохранит, но с легкостью заменит бронепленку.

Жительница многоэтажки призналась: еще летом ее мама приклеила тюль к окнам на крахмальный раствор, чтобы солнце не портило ее любимые вазоны. Но этот бытовой прием внезапно проявил себя совсем с другой стороны. Когда в соседнем доме произошел взрыв, ударная волна выбила окна во всех квартирах рядом.

Зато у ее мамы стекло треснуло, но не разлетелось внутрь. Его сдержала именно тюль, зафиксированная на крахмальном растворе, работая почти как бронепленка.



Стекло треснуло, но не разлетелось / Фото с Threads

Как работает лайфхак?

По словам хозяйки, технология максимально простая и бюджетная:

Раствор

На 1 литр воды – 1 столовая ложка крахмала. Смесь нужно довести до кипения, дождаться загустения и охладить до теплого состояния.

Подготовка тюля

Вырезать ткань по размеру стекла и замочить в растворе.

Фиксация

Кухонной губкой нанести раствор на оконное стекло и приклеить тюль.

Как защитить дом от взрывной волны?

Как советует Новокаховская городская военная администрация, закройте шторы, ролеты или повесьте плотную ткань. Хотя это и не дает полной защиты, плотная ткань или ролеты уменьшают силу удара и могут частично задержать мелкие осколки.

Прикрепите стекло или остекление изнутри – лентой, скотчем или специальной пленкой. Хотя традиционное заклеивание "крест-накрест" не всегда дает хороший эффект, некоторые методы удерживают осколки при повреждении стекла, уменьшая риск ранений.

Не пренебрегайте подвалом или специальным укрытием, если есть такая возможность. Безопаснее – как можно дальше от внешних стен и окон, где ударная волна и осколки имеют минимальный шанс попасть внутрь.

Под утро 19 ноября Россия массированно атаковала Тернополь ракетами и дронами. Несколько вражеских целей целенаправленно попали в многоэтажки, вызвав пожары и разрушения. В результате этой атаки погибли 34 человека.