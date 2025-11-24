Лучшими решения для вашего ремонта поделился пользователь @lesnik.pro в Threads, передает 24 Канал.

Эксперты советуют: прежде чем выбирать тот или иной элемент кухни, или мебели, всегда задавайте себе вопрос: "А будет ли мне удобно пользоваться этим каждый день?".

Как сделать ремонт красивым и удобным одновременно?

Ящик для посуды под варочной поверхностью

Размещение ящика для кастрюль и сковородок непосредственно под плитой делает приготовление пищи намного удобнее. Вам не придется таскаться к верхним шкафам или наклоняться за тяжелыми кастрюлями. Кроме того, такой подход позволяет хранить посуду максимально организованно: кастрюли сразу под плитой, сковородки – рядом, и вы экономите время во время готовки.

Столешница и фартук из одного материала

Использование одного материала для столешницы и фартука выглядит очень стильно и современно. Кроме эстетики, это очень практично: меньше швов и стыков – меньше мест, где скапливается грязь и жир. Такое решение значительно облегчает уборку: достаточно просто протереть поверхность влажной салфеткой.



Столешница и фартук должны быть одного цвета / Фото Pinterest

Плитка больших форматов

Крупноформатная плитка на стенах кухни или полу визуально расширяет пространство, особенно в маленьких кухнях. Меньше швов означает также меньше мест для накопления грязи, а значит уход становится проще. Кроме того, современная большая плитка придает кухне чистый и современный вид, делая ее более привлекательной.

Эргономика техники

Размещение техники на уровне глаз – важное условие комфорта. Например, микроволновка на правильной высоте позволяет легко вставлять и доставать посуду, не наклоняясь и не напрягая спину. Это особенно важно, если готовите часто или имеете высокие шкафы. Эргономичное расположение техники уменьшает нагрузку на тело и делает рабочий процесс более удобным.

Мебель до потолка

Высокие шкафы, доходящие до потолка, позволяют максимально использовать вертикальное пространство. Это помогает разместить вещи, которые редко используются, сверху, и при этом меньше накапливается пыли на верхних полках. Такой подход также создает ощущение более организованной и аккуратной кухни.



Установите мебель до потолка / Фото Pinterest

Розетки с защитной крышкой

Розетки с крышкой или защитными шторками – это просто, но эффективно. Они делают кухню безопасной для детей, предотвращают попадание воды или крошек внутрь, и одновременно не уменьшают удобства использования. Такая мелочь значительно повышает комфорт и безопасность ежедневной жизни.

Сколько розеток нужно на кухне?

Дизайнер интерьера Владислав Шевко рассказав, на кухне важно правильно рассчитать количество розеток, поскольку техника используется в разных зонах и нередко одновременно.

Обычно специалисты выделяют минимум шесть функциональных зон, для которых обязательно нужны розетки: рабочая столешница, зона мойки, варочная поверхность, холодильник, духовка и мелкая техника. Правильное расположение и достаточное количество точек питания помогут избежать удлинителей, перепадов нагрузки и лишнего беспорядка на кухне.

