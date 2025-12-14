Однак святкувати можна без кредитів і зайвого стресу. Як саме – розкаже 24 Канал з посиланням на блогерку та експертку з фінансового планування Вікі Сміт у коментарі Daily Mail.
Як заощадити гроші на свята?
- Планування – ключ до економії
Перш за все експертка радить скласти детальний список витрат і кілька разів його перевірити. Бюджет варто формувати, виходячи з реальних доходів, поділивши витрати на окремі категорії:
- подарунки,
- їжа,
- декор,
- розваги та поїздки.
Такий підхід допомагає уникнути імпульсивних покупок.
- Менше подарунків – менше напруги
Вікі Сміт радить заздалегідь визначити, кому і що саме ви плануєте подарувати, а також порівнювати ціни за допомогою спеціальних сервісів.
- Менше соцмереж – більше спокою
Окремо блогерка звертає увагу на вплив соціальних мереж. Святкові "обов'язкові списки" і нав'язлива реклама створюють ілюзію необхідності купувати більше. Вона радить відписатися від акаунтів і брендів, які постійно стимулюють покупки.
- Альтернативи дорогим традиціям
Серед нестандартних рішень – домовленість не обмінюватися подарунками між дорослими членами родини. Інший варіант – організувати "Таємного Санту" з обмеженням вартості подарунка або замінити матеріальні речі спільною поїздкою чи вечерею.
Як грати у "Таємного Санту"?
Як пише Free Press Journal, "Таємний Санта" – це святкова гра, у якій учасники заздалегідь жеребкують один одного, щоб анонімно подарувати подарунок у межах домовленого бюджету. Кожен тримає у секреті, кому дарує, підбирає нейтральний чи універсальний подарунок і в день обміну врученням вгадує, хто був його Таємним Сантою, створюючи веселу інтригу та святковий настрій без зайвих фінансових стресів.
- Економія на святковому столі
На тлі зростання цін на продукти харчування експертка радить ретельно планувати меню, уникати надлишкових покупок і звертати увагу на альтернативи – наприклад, купувати заморожені продукти замість свіжих або менші порції м'яса. Додатково можна скористатися знижками у супермаркетах напередодні Різдва.
- Декор своїми руками
Заощадити допоможе і саморобний декор: різдвяні вінки з природних матеріалів, паперові прикраси та повторне використання декору з минулих років.
Як зробити гірлянду з паперу власноруч?
Раніше ми писали, що паперові гірлянди знову в моді завдяки ностальгії та простоті створення. Для виготовлення гірлянди потрібні кольоровий папір, ножиці та клей, а декор доповнюється за бажанням.