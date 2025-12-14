Однак святкувати можна без кредитів і зайвого стресу. Як саме – розкаже 24 Канал з посиланням на блогерку та експертку з фінансового планування Вікі Сміт у коментарі Daily Mail.

Дивіться також Навіщо треба обрізати новорічну ялинку, і як це робити правильно

Як заощадити гроші на свята?

  • Планування – ключ до економії

Перш за все експертка радить скласти детальний список витрат і кілька разів його перевірити. Бюджет варто формувати, виходячи з реальних доходів, поділивши витрати на окремі категорії:

  • подарунки,
  • їжа,
  • декор,
  • розваги та поїздки.

Такий підхід допомагає уникнути імпульсивних покупок.

  • Менше подарунків – менше напруги

Вікі Сміт радить заздалегідь визначити, кому і що саме ви плануєте подарувати, а також порівнювати ціни за допомогою спеціальних сервісів.


Як заощадити гроші на Різдво / Фото Unsplash

  • Менше соцмереж – більше спокою

Окремо блогерка звертає увагу на вплив соціальних мереж. Святкові "обов'язкові списки" і нав'язлива реклама створюють ілюзію необхідності купувати більше. Вона радить відписатися від акаунтів і брендів, які постійно стимулюють покупки.

  • Альтернативи дорогим традиціям

Серед нестандартних рішень – домовленість не обмінюватися подарунками між дорослими членами родини. Інший варіант – організувати "Таємного Санту" з обмеженням вартості подарунка або замінити матеріальні речі спільною поїздкою чи вечерею.

Як грати у "Таємного Санту"?

Як пише Free Press Journal, "Таємний Санта" – це святкова гра, у якій учасники заздалегідь жеребкують один одного, щоб анонімно подарувати подарунок у межах домовленого бюджету. Кожен тримає у секреті, кому дарує, підбирає нейтральний чи універсальний подарунок і в день обміну врученням вгадує, хто був його Таємним Сантою, створюючи веселу інтригу та святковий настрій без зайвих фінансових стресів.

  • Економія на святковому столі

На тлі зростання цін на продукти харчування експертка радить ретельно планувати меню, уникати надлишкових покупок і звертати увагу на альтернативи – наприклад, купувати заморожені продукти замість свіжих або менші порції м'яса. Додатково можна скористатися знижками у супермаркетах напередодні Різдва.

  • Декор своїми руками

Заощадити допоможе і саморобний декор: різдвяні вінки з природних матеріалів, паперові прикраси та повторне використання декору з минулих років.

Як зробити гірлянду з паперу власноруч?

Раніше ми писали, що паперові гірлянди знову в моді завдяки ностальгії та простоті створення. Для виготовлення гірлянди потрібні кольоровий папір, ножиці та клей, а декор доповнюється за бажанням.