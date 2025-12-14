Однако праздновать можно без кредитов и лишнего стресса. Как именно – расскажет 24 Канал со ссылкой на блогера и эксперта по финансовому планированию Вики Смит в комментарии Daily Mail.

Смотрите также Зачем надо обрезать новогоднюю елку, и как это делать правильно

Как сэкономить деньги на праздники?

Планирование – ключ к экономии

Прежде всего эксперт советует составить подробный список расходов и несколько раз его проверить. Бюджет стоит формировать, исходя из реальных доходов, поделив расходы на отдельные категории:

подарки,

еда,

декор,

развлечения и поездки.

Такой подход помогает избежать импульсивных покупок.

Меньше подарков – меньше напряжения

Вики Смит советует заранее определить, кому и что именно вы планируете подарить, а также сравнивать цены с помощью специальных сервисов.



Как сэкономить деньги на Рождество / Фото Unsplash

Меньше соцсетей – больше спокойствия

Отдельно блогер обращает внимание на влияние социальных сетей. Праздничные "обязательные списки" и навязчивая реклама создают иллюзию необходимости покупать больше. Она советует отписаться от аккаунтов и брендов, которые постоянно стимулируют покупки.

Альтернативы дорогим традициям

Среди нестандартных решений – договоренность не обмениваться подарками между взрослыми членами семьи. Другой вариант – организовать "Тайного Санту" с ограничением стоимости подарка или заменить материальные вещи совместной поездкой или ужином.

Как играть в "Тайного Санту"? Как пишет Free Press Journal, "Тайный Санта" – это праздничная игра, в которой участники заранее жеребят друг друга, чтобы анонимно подарить подарок в пределах оговоренного бюджета. Каждый держит в секрете, кому дарит, подбирает нейтральный или универсальный подарок и в день обмена вручением угадывает, кто был его Тайным Сантой, создавая веселую интригу и праздничное настроение без лишних финансовых стрессов.

Экономия на праздничном столе

На фоне роста цен на продукты питания эксперт советует тщательно планировать меню, избегать избыточных покупок и обращать внимание на альтернативы – например, покупать замороженные продукты вместо свежих или меньшие порции мяса. Дополнительно можно воспользоваться скидками в супермаркетах в канун Рождества.

Декор своими руками

Сэкономить поможет и самодельный декор: рождественские венки из природных материалов, бумажные украшения и повторное использование декора из прошлых лет.

Как сделать гирлянду из бумаги своими руками?

Ранее мы писали, что бумажные гирлянды снова в моде благодаря ностальгии и простоте создания. Для изготовления гирлянды нужны цветная бумага, ножницы и клей, а декор дополняется по желанию.