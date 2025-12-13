Чому може гудіти котел – розкаже 24 Канал з посиланням на Express.

Які найпоширеніші причини?

Повітря в системі опалення

Якщо в трубах або теплообміннику накопичується повітря, котел може гудіти або "бурчати". Це часто трапляється після запуску системи або доливання води.

Накип у теплообміннику

Жорстка вода сприяє утворенню накипу. Коли теплообмінник покривається відкладеннями, вода проходить з труднощами, що викликає характерний гул або свист.

Проблеми з насосом

Зношений або неправильно налаштований циркуляційний насос може створювати вібрації та монотонний шум, який добре чути під час роботи котла.

Неправильний тиск газу

Занадто високий або низький тиск газу впливає на роботу пальника. У таких випадках котел може гудіти, «ревіти» або працювати нерівномірно.

Засмічення пальника або форсунок

Пил і бруд порушують нормальне горіння газу, через що з'являється сторонній шум і знижується ефективність опалення.



Чому може гудіти котел / Фото Chronicle Live

Коли шум – це небезпечно?

Експерти Chronicle Live попереджають: якщо гул супроводжується запахом газу, частими вимкненнями котла або помилками на дисплеї – потрібно негайно вимкнути обладнання і звернутися до сервісної служби.

Що можна зробити самостійно?

Перевірити тиск у системі. Спустити повітря з радіаторів. Очистити фільтри (якщо це дозволено інструкцією).

Водночас фахівці не радять самостійно розбирати газовий котел – це може бути небезпечно.

