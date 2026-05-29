Як пише Better Homes & Gardens, дизайнери та експерти з інтер'єру дедалі частіше говорять не лише про зовнішній вигляд квартири, а й про реальний комфорт життя.

Дивіться також Шпалери вже "вчорашній день": які покриття для стін варто обирати у 2026 році

У час, коли на перший план виходять тиша та тепло, все більше людей відмовляються від холодного ламінату та "гучних" твердих поверхонь на користь нового тренду – килимової плитки.

Чому тверді підлоги почали втрачати популярність?

Ламінат і паркет досі виглядають стильно, однак у реальному житті мають чимало недоліків, про які раніше мало хто задумувався. Найбільша проблема – шум. Тверді поверхні:

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

підсилюють звук кроків;

творюють луну;

роблять гучнішими падіння предметів;

посилюють шум від дітей чи домашніх тварин.

Особливо помітно це у багатоквартирних будинках, де будь-який звук швидко поширюється між поверхами. Експерти з інтер'єрної акустики пояснюють, що значна частина побутового шуму виникає саме через відбиття звуків від жорстких поверхонь. Крім того, ламінат і паркет часто залишаються холодними, особливо взимку.



Килимова плитка стала новим трендом / Фото Tarkett

Чому килимова плитка стала новим трендом?

Сучасна килимова плитка кардинально відрізняється від старих килимів, які багато хто пам'ятає з минулих десятиліть. Мовитьсяя про модульне текстильне покриття у вигляді окремих квадратів із міцною основою. Найчастіше використовують модулі формату 50 на 50 сантиметрів.

Головна перевага такого покриття – акустичний комфорт. Килимова плитка:

поглинає ударний шум;

зменшує відлуння;

робить квартиру тихішою;

створює відчуття "м'якого" простору.

Саме тому її дедалі частіше використовують у спальнях, дитячих кімнатах, домашніх кабінетах та квартирах open-space.

Чи справді така підлога збирає пил?

Один із найпоширеніших міфів – що текстильні покриття нібито негігієнічні та складні у догляді. Проте сучасні матеріали мають антистатичне покриття, захист від пилу та стійкість до плям. Більшість сучасних варіантів легко очищуються звичайним пилотягом і підходять навіть для приміщень із високою прохідністю.

Ще одна перевага нового тренду – простий монтаж. Багато сучасних систем не потребують клею та мають замкові кріплення.

Дизайнери пояснюють: у 2026 році ремонт перестає бути лише "картинкою для соцмереж". Люди дедалі більше цінують тишу, тепло, м'якість та затишок. Саме тому акцент зміщується з блискучих поверхонь та "глянцевих" інтер'єрів у бік більш живих, тихих і комфортних просторів.