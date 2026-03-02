За словами дизайнера інтер'єрів Лорен Крайсс, існує один колір, який часто несправедливо ігнорують, хоча він є одним із найцікавіших і найбільш недооцінених у сучасному декорі.

У своєму відео Крайсс пояснює, що темно-синій колір вже десятиліттями присутній в інтер'єрах, але його рідко використовують так, щоб він повністю розкривав свій потенціал. Дизайнер наголошує, що секрет у правильному відтінку та текстурі: попелясті, м'які тони без блиску і матові поверхні виглядають сучасно, спокійно й елегантно.

Темно-синій може здатися важким або застарілим, якщо його використовувати неправильно, але у вдалому поєднанні він додає простору глибини, витонченості та відчуття продуманості.

Який колір вважають недооціненним: дивіться відео

Як та де застосовувати темно-синій колір?

Крайсс радить починати з темно-синього у невеликих або камерних приміщеннях, наприклад, у ванній кімнаті або спальні, оформленій за принципом "занурення в колір", коли стіни та стеля виконані в одному відтінку. Такий прийом створює затишну атмосферу, додає об'єму й виглядає набагато дорожче, ніж класичні світлі рішення.

Для більш виразних інтер'єрів дизайнер пропонує використовувати темно-синій у кухонних фасадах або великих меблях. Особливо ефектно він виглядає у поєднанні з теплим деревом, латунними деталями або натуральним каменем, що створює баланс між драматичністю та стриманою елегантністю.

За словами Крайсса, сила темно-синього кольору полягає саме в цьому балансі: він не найочевидніший вибір, але грамотно використаний може стати найцікавішим акцентом у всьому інтер'єрі.

Цікаво! Дослідження Research Gate показують, що синій колір на кухні здатен несвідомо пригнічувати апетит. Все через те, що у природі синя їжа трапляється вкрай рідко. Відтак синій часто асоціюється з непридатністю їжі або зіпсованими продуктами.

Які кольори не можна поєднувати в інтер'єрі?

Кольори – один із найпотужніших інструментів у дизайні інтер'єру. Неправильне поєднання може зіпсувати атмосферу навіть найстильнішої кімнати, створивши відчуття хаосу або дискомфорту. Дизайнери радять уникати поєднань, які надто контрастують або конфліктують, наприклад: