По словам дизайнера интерьеров Лорен Крайсс, существует один цвет, который часто несправедливо игнорируют, хотя он является одним из самых интересных и наиболее недооцененных в современном декоре.

В своем видео Крайсс объясняет, что темно-синий цвет уже десятилетиями присутствует в интерьерах, но его редко используют так, чтобы он полностью раскрывал свой потенциал. Дизайнер подчеркивает, что секрет в правильном оттенке и текстуре: пепельные, мягкие тона без блеска и матовые поверхности выглядят современно, спокойно и элегантно.

Темно-синий может показаться тяжелым или устаревшим, если его использовать неправильно, но в удачном сочетании он добавляет пространству глубины, утонченности и ощущения продуманности.

Какой цвет считают недооцененным: смотрите видео

Как и где применять темно-синий цвет?

Крайсс советует начинать с темно-синего в небольших или камерных помещениях, например, в ванной комнате или спальне, оформленной по принципу "погружения в цвет", когда стены и потолок выполнены в одном оттенке. Такой прием создает уютную атмосферу, добавляет объема и выглядит гораздо дороже, чем классические светлые решения.

Для более выразительных интерьеров дизайнер предлагает использовать темно-синий в кухонных фасадах или крупной мебели. Особенно эффектно он выглядит в сочетании с теплым деревом, латунными деталями или натуральным камнем, что создает баланс между драматичностью и сдержанной элегантностью.

По словам Крайсса, сила темно-синего цвета заключается именно в этом балансе: он не самый очевидный выбор, но грамотно использованный может стать интересным акцентом во всем интерьере.

Интересно! Исследование Research Gate показывают, что синий цвет на кухне способен бессознательно подавлять аппетит. Все потому, что в природе синяя еда встречается крайне редко. Поэтому синий часто ассоциируется с непригодностью пищи или испорченными продуктами.

Какие цвета нельзя сочетать в интерьере?

Цвета – один из самых мощных инструментов в дизайне интерьера. Неправильное сочетание может испортить атмосферу даже самой стильной комнаты, создав ощущение хаоса или дискомфорта. Дизайнеры советуют избегать сочетаний, которые слишком контрастируют или конфликтуют, например: