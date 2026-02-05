Як правильно обрати колір міжкімнатних дверей – розповідає видання Homes and Gardens.

Дивіться також Кінець ери розкладних диванів: чому люди все частіше відмовляють від них у вітальні

Чому варто відійти від білого?

Білий колір універсальний, але він не завжди робить простір цікавим. У нейтральних інтер'єрах двері можуть "зливатися" зі стінами або виглядати занадто просто. Натомість відтінки дерева, сірий, чорний або пастельні тони додають глибини та виразності.

Які кольори обрати для міжкімнатних дверей?

Натуральні відтінки дерева – поза часом

Одним із найбільш практичних і стильних варіантів залишаються двері у кольорах дуба, горіха чи ясена. Такі рішення добре поєднуються як із сучасним мінімалізмом, так і зі скандинавським стилем, створюючи відчуття тепла й затишку.

Темні двері для контрасту

Чорні або темно-графітові двері – тренд останніх років. Вони виглядають особливо ефектно у світлих інтер'єрах, додаючи контрасту та елегантності. Однак важливо враховувати освітлення: у маленьких або темних кімнатах надто насичені кольори можуть "обтяжувати" простір.



Темно-графітові двері – тренд останніх років / Фото Pinterest

Пастельні та кольорові рішення

Для тих, хто хоче зробити інтер'єр більш нестандартним, дизайнери радять звернути увагу на ніжні пастельні відтінки – м'ятний, пісочний, блакитний або приглушений рожевий. Такі двері можуть стати акцентом, не перевантажуючи загальну атмосферу.

Двері в тон стін – модний прийом

Ще один популярний варіант – двері, пофарбовані в той самий колір, що й стіни. Це створює ефект цілісності, візуально розширює простір і підходить для сучасних мінімалістичних квартир.



Двері в тон стін – модний прийом / Фото Pinterest

На що звернути увагу при виборі?

Фахівці ELLE радять враховувати не лише колір, а й загальний стиль оселі, відтінок підлоги, меблів і освітлення. Важливо, щоб двері гармонійно доповнювали інтер'єр, а не виглядали випадковим елементом. Сьогодні міжкімнатні двері можуть бути не лише білими – правильний вибір кольору допоможе зробити простір більш сучасним, затишним і стильним.

Які кольори можна використовувати будь-де, тільки не на кухні?