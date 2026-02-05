Як правильно обрати колір міжкімнатних дверей – розповідає видання Homes and Gardens.
Чому варто відійти від білого?
Білий колір універсальний, але він не завжди робить простір цікавим. У нейтральних інтер'єрах двері можуть "зливатися" зі стінами або виглядати занадто просто. Натомість відтінки дерева, сірий, чорний або пастельні тони додають глибини та виразності.
Які кольори обрати для міжкімнатних дверей?
- Натуральні відтінки дерева – поза часом
Одним із найбільш практичних і стильних варіантів залишаються двері у кольорах дуба, горіха чи ясена. Такі рішення добре поєднуються як із сучасним мінімалізмом, так і зі скандинавським стилем, створюючи відчуття тепла й затишку.
- Темні двері для контрасту
Чорні або темно-графітові двері – тренд останніх років. Вони виглядають особливо ефектно у світлих інтер'єрах, додаючи контрасту та елегантності. Однак важливо враховувати освітлення: у маленьких або темних кімнатах надто насичені кольори можуть "обтяжувати" простір.
Темно-графітові двері – тренд останніх років / Фото Pinterest
- Пастельні та кольорові рішення
Для тих, хто хоче зробити інтер'єр більш нестандартним, дизайнери радять звернути увагу на ніжні пастельні відтінки – м'ятний, пісочний, блакитний або приглушений рожевий. Такі двері можуть стати акцентом, не перевантажуючи загальну атмосферу.
- Двері в тон стін – модний прийом
Ще один популярний варіант – двері, пофарбовані в той самий колір, що й стіни. Це створює ефект цілісності, візуально розширює простір і підходить для сучасних мінімалістичних квартир.
Двері в тон стін – модний прийом / Фото Pinterest
На що звернути увагу при виборі?
Фахівці ELLE радять враховувати не лише колір, а й загальний стиль оселі, відтінок підлоги, меблів і освітлення. Важливо, щоб двері гармонійно доповнювали інтер'єр, а не виглядали випадковим елементом. Сьогодні міжкімнатні двері можуть бути не лише білими – правильний вибір кольору допоможе зробити простір більш сучасним, затишним і стильним.
Які кольори можна використовувати будь-де, тільки не на кухні?
- Дизайнери не рекомендують використовувати на кухні яскраво-червоний, чорний та яскраво-жовтий кольори. Все через їхній вплив на затишок та практичність простору.
- В якості альтернативи пропонують використовувати більш приглушені відтінки та акценти, які поєднуються з натуральними матеріалами і світлими кольорами.