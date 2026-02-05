Как правильно выбрать цвет межкомнатных дверей – рассказывает издание Homes and Gardens.

Почему стоит отойти от белого?

Белый цвет универсальный, но он не всегда делает пространство интересным. В нейтральных интерьерах двери могут "сливаться" со стенами или выглядеть слишком просто. Зато оттенки дерева, серый, черный или пастельные тона серый черный или пастельные тона добавляют глубины и выразительности.

Какие цвета выбрать для межкомнатных дверей?

Натуральные оттенки дерева – вне времени

Одним из самых практичных и стильных вариантов остаются двери в цветах дуба, ореха или ясеня. Такие решения хорошо сочетаются как с современным минимализмом, так и со скандинавским стилем, создавая ощущение тепла и уюта.

Темные двери для контраста

Черные или темно-графитовые двери – тренд последних лет. Они выглядят особенно эффектно в светлых интерьерах, добавляя контраста и элегантности. Однако важно учитывать освещение: в маленьких или темных комнатах слишком насыщенные цвета могут "утяжелять" пространство.



Темно-графитовые двери – тренд последних лет / Фото Pinterest

Пастельные и цветовые решения

Для тех, кто хочет сделать интерьер более нестандартным, дизайнеры советуют обратить внимание на нежные пастельные оттенки – мятный, песочный, голубой или приглушенный розовый. Такие двери могут стать акцентом, не перегружая общую атмосферу.

Двери в тон стен – модный прием

Еще один популярный вариант – двери, окрашены в тот же цвет, что и стены. Это создает эффект целостности, визуально расширяет пространство и подходит для современных минималистичных квартир.



Двери в тон стен – модный прием / Фото Pinterest

На что обратить внимание при выборе?

Специалисты ELLE советуют учитывать не только цвет, но и общий стиль дома, оттенок пола, мебели и освещения. Важно, чтобы двери гармонично дополняли интерьер, а не выглядели случайным элементом. Сегодня межкомнатные двери могут быть не только белыми – правильный выбор цвета поможет сделать пространство более современным, уютным и стильным.

