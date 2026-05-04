Секретами поделились эксперты издания Lovedeco.

Смотрите также Портят интерьер: дизайнеры назвали 6 вещей, которые надо немедленно убрать из гостиной

Почему ламинат вздувается?

Современный ламинат состоит из нескольких слоев, основным из которых является HDF-плита – плотно спрессованные древесные волокна. Именно этот слой самый чувствительный к влаге. Древесина имеет свойство впитывать воду, поэтому при контакте с ней волокна расширяются. В результате поверхность деформируется:

  • планки приподнимаются,
  • появляются "волны",
  • а стыки становятся заметными.

Иногда проблему усугубляют ошибки во время монтажа – например, отсутствие компенсационных зазоров или укладка ламината на влажное основание.

Как спасти ламинат после вздутия?

Один из самых простых и одновременно эффективных способов локального восстановления – использование обычного утюга. Суть метода заключается в том, что тепло помогает испарить влагу, которая попала внутрь материала. Когда уровень влаги уменьшается, древесные волокна постепенно возвращаются к своему первоначальному состоянию.

Чтобы применить этот способ:

  • накройте поврежденный участок хлопчатобумажной тканью или полотенцем;
  • включите утюг на среднюю температуру без подачи пара;
  • прикладывайте его к поверхности на 20 – 30 секунд, делая перерывы.

Такой подход позволяет постепенно высушить ламинат и уменьшить вздутие без риска повреждения покрытия.

Как спасти ламинат после вздутия после вздутия
Как спасти ламинат после вздутия / Фото Pexels

Когда это не поможет?

Эксперты House Digest предупреждают: метод с утюгом эффективен только на ранних стадиях, когда вздутие незначительное и влага не проникла глубоко в структуру материала. Если же деформация большая, планки сильно искривлены или повреждение охватывает значительную площадь, восстановление без разбора уже невозможно – придется заменять часть покрытия.

Важно! Стоит быть осторожными, ведь чрезмерная температура или отсутствие защитной ткани могут привести к повреждению декоративного слоя – вплоть до его плавления или изменения цвета.

Как избежать повторного вздутия?

Чтобы проблема не повторилась, важно придерживаться нескольких простых правил:

  • контролировать влажность в помещении (оптимально – 40 – 60%);
  • не использовать чрезмерное количество воды во время уборки;
  • сразу вытирать разлитую жидкость;
  • регулярно проверять сантехнику и бытовую технику на наличие протечек;
  • при укладке оставлять компенсационные зазоры и использовать пароизоляцию.

Какой материал приходит на замену ламинату?

  • Еще недавно ламинат считался универсальным решением для большинства квартир – доступный, простой в монтаже и визуально привлекательный. Однако в 2026 году его популярность постепенно снижается. Причина – изменение требований к напольному покрытию: пользователи все чаще выбирают не только эстетику, но и практичность, долговечность и устойчивость к влаге.
  • Одним из лидеров среди таких материалов стал кварц-винил (его также называют SPC или LVT-покрытием). Это современный многослойный материал, в составе которого – винил и минеральные наполнители, обеспечивающие высокую прочность. Его главное преимущество – полная влагостойкость. Кварц-винил не боится воды, поэтому его можно без опасений укладывать в ванной комнате, кухне или прихожей – там, где ламинат традиционно "слабеет".