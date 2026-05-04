Секретами поделились эксперты издания Lovedeco.
Почему ламинат вздувается?
Современный ламинат состоит из нескольких слоев, основным из которых является HDF-плита – плотно спрессованные древесные волокна. Именно этот слой самый чувствительный к влаге. Древесина имеет свойство впитывать воду, поэтому при контакте с ней волокна расширяются. В результате поверхность деформируется:
- планки приподнимаются,
- появляются "волны",
- а стыки становятся заметными.
Иногда проблему усугубляют ошибки во время монтажа – например, отсутствие компенсационных зазоров или укладка ламината на влажное основание.
Как спасти ламинат после вздутия?
Один из самых простых и одновременно эффективных способов локального восстановления – использование обычного утюга. Суть метода заключается в том, что тепло помогает испарить влагу, которая попала внутрь материала. Когда уровень влаги уменьшается, древесные волокна постепенно возвращаются к своему первоначальному состоянию.
Чтобы применить этот способ:
- накройте поврежденный участок хлопчатобумажной тканью или полотенцем;
- включите утюг на среднюю температуру без подачи пара;
- прикладывайте его к поверхности на 20 – 30 секунд, делая перерывы.
Такой подход позволяет постепенно высушить ламинат и уменьшить вздутие без риска повреждения покрытия.
Как спасти ламинат после вздутия / Фото Pexels
Когда это не поможет?
Эксперты House Digest предупреждают: метод с утюгом эффективен только на ранних стадиях, когда вздутие незначительное и влага не проникла глубоко в структуру материала. Если же деформация большая, планки сильно искривлены или повреждение охватывает значительную площадь, восстановление без разбора уже невозможно – придется заменять часть покрытия.
Важно! Стоит быть осторожными, ведь чрезмерная температура или отсутствие защитной ткани могут привести к повреждению декоративного слоя – вплоть до его плавления или изменения цвета.
Как избежать повторного вздутия?
Чтобы проблема не повторилась, важно придерживаться нескольких простых правил:
- контролировать влажность в помещении (оптимально – 40 – 60%);
- не использовать чрезмерное количество воды во время уборки;
- сразу вытирать разлитую жидкость;
- регулярно проверять сантехнику и бытовую технику на наличие протечек;
- при укладке оставлять компенсационные зазоры и использовать пароизоляцию.
Какой материал приходит на замену ламинату?
- Еще недавно ламинат считался универсальным решением для большинства квартир – доступный, простой в монтаже и визуально привлекательный. Однако в 2026 году его популярность постепенно снижается. Причина – изменение требований к напольному покрытию: пользователи все чаще выбирают не только эстетику, но и практичность, долговечность и устойчивость к влаге.
- Одним из лидеров среди таких материалов стал кварц-винил (его также называют SPC или LVT-покрытием). Это современный многослойный материал, в составе которого – винил и минеральные наполнители, обеспечивающие высокую прочность. Его главное преимущество – полная влагостойкость. Кварц-винил не боится воды, поэтому его можно без опасений укладывать в ванной комнате, кухне или прихожей – там, где ламинат традиционно "слабеет".