На щиті повертається воїн ЗСУ Ігор Пальчак. Його 9 місяців вважали зниклим безвісти, передає 24 Канал із посиланням на Саранчуківську громаду.

Що відомо про загибель Ігоря Пальчака?

49-річний Ігор Пальчак, уродженець села Шумляни, був у списку зниклих безвісти з 1 грудня 2024 року. Чоловік загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Романівка, біля Курахового, Покровського району.

У захисника залишилися дві донечки, дружина і мама.

5 вересня о 14:00 у Будинку смутку на вулиці Ребета, 3, що в Івано-Франківську, відбудеться панахида за полеглим бійцем. О 15:30 з воїном попрощаються поблизу його дому в мікрорайоні Гірка.

Цього ж дня о 16:00 скорботний кортеж з тілом військовослужбовця вирушить з Івано-Франківська в село Шумляни, де його і поховають.

