На щиті повертається воїн ЗСУ Ігор Пальчак. Його 9 місяців вважали зниклим безвісти, передає 24 Канал із посиланням на Саранчуківську громаду.
Що відомо про загибель Ігоря Пальчака?
49-річний Ігор Пальчак, уродженець села Шумляни, був у списку зниклих безвісти з 1 грудня 2024 року. Чоловік загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Романівка, біля Курахового, Покровського району.
У захисника залишилися дві донечки, дружина і мама.
5 вересня о 14:00 у Будинку смутку на вулиці Ребета, 3, що в Івано-Франківську, відбудеться панахида за полеглим бійцем. О 15:30 з воїном попрощаються поблизу його дому в мікрорайоні Гірка.
Цього ж дня о 16:00 скорботний кортеж з тілом військовослужбовця вирушить з Івано-Франківська в село Шумляни, де його і поховають.
Що відомо про останні втрати України у війні проти Росії?
- На Донеччині загинули поліцейські Микола Відомський з Києва та Богдан Верхомій зі Львова, які служили у підрозділах поліції особливого призначення. Микола Відомський загинув від ворожого артилерійського обстрілу. Богдан Верхомій вважався зниклим безвісти з травня 2025 року, його загибель підтвердили 2 вересня.
- Артем Свірідов, командир штурмової роти, загинув 28 серпня під час виконання бойового завдання. Він повернувся з Німеччини у лютому 2022 року, щоб стати на захист України.
- На фронті загинув відомий фанат Дніпра Євген Коротченко, який служив зв'язківцем на морському флоті. Євген був споукменом трибуни Дніпра та лідером колективу Річний флот.