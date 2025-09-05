На щите возвращается воин ВСУ Игорь Пальчак. Его 9 месяцев считали пропавшим без вести, передает 24 Канал со ссылкой на Саранчуковскую общину.

Смотрите также Погиб, защищая будущее Украины: на войне погиб журналист Александр Голяченко

Что известно о гибели Игоря Пальчака?

49-летний Игорь Пальчак, уроженец села Шумляны, был в списке пропавших без вести с 1 декабря 2024 года. Мужчина погиб во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Романовка, возле Курахово, Покровского района.

У защитника остались две дочери, жена и мама.

5 сентября в 14:00 в Доме грусти на улице Ребета, 3, что в Ивано-Франковске, состоится панихида по погибшему бойцу. В 15:30 с воином попрощаются возле его дома в микрорайоне Горка.

В этот же день в 16:00 скорбный кортеж с телом военнослужащего отправится из Ивано-Франковска в село Шумляны, где его и похоронят.

Что известно о последних потерях Украины в войне против России?