Провести в последний путь Дарью пришли десятки людей, сообщает 24 Канал.
Читайте также Отец и опекун более 30 детей и усыновленный итальянцами: во Львове попрощались с двумя воинами
На войне с Россией погибла Дарья Лопатина
Дарья Лопатина погибла во время выполнения боевого задания.
Чин отпевания состоялся 8 сентября в Михайловском Златоверхом соборе, а похоронят девушку на городском кладбище.
В столице провели в последний путь Дарью Лопатину / Фото: Валентина Полищук, 24 Канал
Отец защитницы сообщил, что после этого семья и друзья организуют чин воспоминаний о Дарье.
Мы приглашаем всех на стороне Света, кто сможет – присоединиться. Это будет вечер познакомиться поближе с нашим ребенком, узнать, кем она идет на Небо. Вспомнить, поделиться своими воспоминаниями. Кто как ее помнит. Не траур. Без слез. Оплакивать павших будем после войны,
– написал отец девушки Михаил Лопатин.
В Киеве прошло прощание с Дарьей Лопатиной: смотрите фото
Известно, что Дарья была студенткой Киевской школы экономики (KSE). Студенты рассказали, что девушка поступила в университет в 2023 году, а впоследствии осуществила свою мечту и присоединилась в ряды 1-го батальона "Азова".
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Дарьи. Светлая память!
Они отдали свою жизнь за Украину
На передовой, выполняя боевое задание, погиб киевский военный Юрий Саенко. Его жизнь трагически оборвалась 30 августа. У военного осталась жена Анна и 2 дочери – Валерия и Святослава.
5 сентября в Ивано-Франковске попрощались с Игорем Пальчаком. Он считался пропавшим без вести с 1 декабря 2024 года. Мужчина погиб во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Романовка, возле Курахово.
Недавно на фронте также погиб экс-игрок регбийного клуба Днепр Александр Розенталь. Спортсмен был одним из основателей и первых игроков. Он играл на позиции хукера – одной из основных в регби.