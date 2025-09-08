До вступления в ряды ВСУ он работал дозировщиком медицинских препаратов на Борщаговском фармацевтическом заводе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Оболонской РГА Кирилла Фесика в телеграмме.
Что известно о павшем защитнике?
5 сентября Оболонский район попрощался с защитником Саенко Юрием Владимировичем.
Юрий учился в школе №298 до восьмого класса, а старшие классы закончил в школе №233. После получения образования работал дозировщиком медицинских препаратов на Борщаговском фармацевтическом заводе.
12 июня 2024 года его мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины. Он служил в 80-й десантно-штурмовой бригаде в должности наводчика десантно-штурмового отделения. Уже с июля участвовал в боевых действиях в Донецкой, Сумской области и на приграничных территориях с Курской областью, преданно защищая государство и свой народ.
30 августа он погиб, выполняя боевое задание в селе Садки Сумской области.
У него осталась жена Анна и 2 дочери – Валерия (10 лет) и Святослава (2 года).
24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия. Вечная память и уважение Герою.
