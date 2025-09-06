Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Луганскую ОГА.
Смотрите также Война дронов – это уже не шутки, – интервью офицера 5-й ОШБр о рисках и ситуации на фронте
Что известно о погибшем военном?
Максим Бутко родился 3 мая 1995 года и после начала войны присоединился к Вооруженным силам Украины. 30 августа этого года Максим погиб во время боя в Донецкой области. Ему навсегда осталось 30.
В памяти родных Максим навсегда останется лучшим сыном, братом и племянником. Для побратимов – верным другом и отважным защитником. Для всей Луганщины и Украины – Героем, который отдал жизнь за мир,
– отметили в ОВА.
Похороны защитника состоялось 4 сентября в селе Слобода Черкасской области. Провести в последний путь героя. собрались десятки людей – друзья, побратимы, односельчане.
Максим Бутко погиб в боях за Украину / фото Луганской ОГА
Потери Украины в войне против России
5 сентября в Ивано-Франковске попрощались с Игорем Пальчаком. Он считался пропавшим без вести с 1 декабря 2024 года. Мужчина погиб во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Романовка, возле Курахово.
3 сентября погиб журналист столичного издания Александр Голяченко. В 2022 году он вместе с отцом пошел защищать Украину.
1 сентября погиб экс-игрок регбийного клуба Днепр Александр Розенталь. Спортсмен был одним из основателей и первых игроков. Он играл на позиции хукера – одной из основных в регби.