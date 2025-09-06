Про це повідомляє 24 Канал з посилання на Луганську ОВА.

Що відомо про загиблого військового?

Максим Бутко народився 3 травня 1995 року й після початку війни приєднався до Збройних сил України. 30 серпня цього року Максим загинув під час бою на Донеччині. Йому назавжди залишилося 30.