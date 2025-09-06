Про це повідомляє 24 Канал з посилання на Луганську ОВА.
Що відомо про загиблого військового?
Максим Бутко народився 3 травня 1995 року й після початку війни приєднався до Збройних сил України. 30 серпня цього року Максим загинув під час бою на Донеччині. Йому назавжди залишилося 30.
У памʼяті рідних Максим назавжди залишиться найкращим сином, братом і племінником. Для побратимів – вірним другом і відважним захисником. Для всієї Луганщини і України – Героєм, який віддав життя за мир,
– зазначили в ОВА.
Поховання захисника відбулося 4 вересня у селі Слобода Черкаської області. Провести в останню путь героя. зібралися десятки людей – друзі, побратими, односельці.
Максим Бутко загинув у боях за Україну / фото Луганської ОВА
Втрати України у війні проти Росії
5 вересня в Івано-Франківську попрощалися з Ігорем Пальчаком. Він вважався зниклим безвісти з 1 грудня 2024 року. Чоловік загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Романівка, біля Курахового.
3 вересня загинув журналіст столичного видання Олександр Голяченко. У 2022 році він разом із батьком пішов захищати Україну.
1 вересня загинув ексгравець регбійного клубу Дніпро Олександр Розенталь. Спортсмен був одним із засновників та перших гравців. Він грав на позиції хукера – одній з основних у регбі.