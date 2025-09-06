О прощании с павшими воинами пишет 24 Канал со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового.
Прощание с Героями во Львове
Во Львове 6 сентября состоялось прощание с двумя воинами, жизни которых отличались, но одинаково оборвала война России против Украины.
Как сообщил городской голова Львова, павший Николай Кобенко был отцом и опекуном более тридцати детей. Несмотря на собственных детей, защитник всегда находил место для тех, кто нуждался в доме. С началом войны в Украине, воин стал на защиту Родины.
Еще один погибший украинский защитник Артем Налято в детстве потерял родителей и вырос в интернате. После его усыновила семья из Италии. После вторжения России в Украину, Артем вернулся, чтобы защищать свою родную страну.
Две разные судьбы. Две истории о любви и отваге. И общую боль потери, который город сегодня разделяет вместе с семьями героев,
– написал Андрей Садовый.
Прощание с павшими Героями во Львове / Фото из телеграмма Андрея Садового
24 Канал выражает соболезнования родным и близким павших военных. Вечная и светлая память защитникам Украины!
Кого недавно потеряла Украина на фронте?
На войне отдал жизнь Максим Бутко из села Капитаново, что на Луганщине. Он погиб 30 августа в Донецкой области в возрасте 30 лет.
В боях за Украину 1 сентября погиб Алексей Розенталь. Он был бывшим игроком регбийного клуба "Днепр". Воин имел многочисленные награды за мужество.
Александр Голяченко, журналист "Нашего Киева", погиб на войне 3 сентября. В 2022 году он вместе с отцом стал на защиту Украины.