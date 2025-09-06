Про прощання з полеглими воїнами пише 24 Канал з посиланням на мера Львова Андрія Садового.

Дивіться також У боях за Україну загинув 30-річний Максим Бутко з Луганщини

Прощання з Героями у Львові

У Львові 6 вересня відбулося прощання з двома воїнами, життя яких різнилися, але однаково обірвала війна Росії проти України.

Як повідомив міський голова Львова, полеглий Микола Кобенко був батьком та опікуном понад тридцяти дітей. Попри власних дітей, захисник завжди знаходив місце для тих, хто потребував домівки. З початком війни в України, воїн став на захист Батьківщини.

Ще один загиблий український оборонець Артем Налято у дитинстві втратив батьків і виріс в інтернаті. Опісля його усиновила родина з Італії. Після вторгнення Росії в Україну, Артем повернувся, щоб боронити свою рідну країну.

Дві різні долі. Дві історії про любов і відвагу. І спільний біль втрати, який місто сьогодні розділяє разом із родинами героїв,

– написав Андрій Садовий.

Прощання з полеглими Героями у Львові / Фото з телеграму Андрія Садового

24 Канал висловлює співчуття рідним та близьким полеглих військових. Вічна та світла пам'ять захисникам України!

Кого нещодавно втратила Україна на фронті?