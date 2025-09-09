Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

Читайте також Батько та опікун понад 30 дітей і усиновлений італійцями: у Львові попрощалися з двома воїнами

На фронті загинув Олександр Тимошенко

Олександр Тимошенко мав звання старшого лейтенанта та віддав службі в поліції 8 років. Він працював на посадах дізнавача та слідчого в поліції Дніпра.

У червні 2025 року поліцейський долучився до оборони країни та став бійцем полку поліції КОРД (стрілецький) ГУНП в Дніпропетровській області.

Отримавши бойове завдання, без вагань разом з побратимами вирушив на позиції. На жаль, під час виконання бойового завдання його життя обірвалося. Нашому колезі було 26…
– зазначили в поліції.

Як згадують близькі військового, він завжди був першим у всьому. За словами його товариша, Олександр був сміливим та мужнім бійцем, справжнім воїном.

Поліцейського поховали 8 вересня на одному з цвинтарів Дніпра. В останню путь захисника провели колеги, рідні, друзі та побратими.

В Олександра залишилися мати та брат.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Олександра Тимошенка. Вічна пам'ять!

Вони віддали життя за Україну

  • 8 вересня в Києві попрощалися з 19-річною Дар'єю Лопатіною з позивним "Дельта". Дівчина була військовою 12 бригади спеціального призначення НГУ "Азов" та загинула під час виконання бойового завдання.

  • На війні також загинув Максим Бутко, уродженець села Капітанове Новоайдарської громади Луганщини. Його життя обірвалося 30 серпня під час бою на Донеччині, йому було 30 років.

  • У боях 1 вересня загинув ексгравець регбійного клубу Дніпро Олександр Розенталь. Спортсмен був одним із засновників та перших гравців. Він грав на позиції хукера – одній з основних у регбі.