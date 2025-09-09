Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

Читайте також Батько та опікун понад 30 дітей і усиновлений італійцями: у Львові попрощалися з двома воїнами

На фронті загинув Олександр Тимошенко

Олександр Тимошенко мав звання старшого лейтенанта та віддав службі в поліції 8 років. Він працював на посадах дізнавача та слідчого в поліції Дніпра.

У червні 2025 року поліцейський долучився до оборони країни та став бійцем полку поліції КОРД (стрілецький) ГУНП в Дніпропетровській області.

Отримавши бойове завдання, без вагань разом з побратимами вирушив на позиції. На жаль, під час виконання бойового завдання його життя обірвалося. Нашому колезі було 26…

– зазначили в поліції.

Як згадують близькі військового, він завжди був першим у всьому. За словами його товариша, Олександр був сміливим та мужнім бійцем, справжнім воїном.

Поліцейського поховали 8 вересня на одному з цвинтарів Дніпра. В останню путь захисника провели колеги, рідні, друзі та побратими.

В Олександра залишилися мати та брат.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Олександра Тимошенка. Вічна пам'ять!

Вони віддали життя за Україну